Лісовий повідомив, чи повернеться до війська у разі відставки

Міністр освіти каже, що наразі не подавав заяву на звільнення

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що у разі звільнення з посади розглядає можливість повернення до військової служби. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

За словами міністра, повернення до війська є одним із можливих сценаріїв його подальшої діяльності. «Це служба, і я мотивую себе тим, що я мобілізований: я або служу у війську, або працюю тут», – зазначив Лісовий.

Водночас він наголосив, що наразі не подавав заяву про звільнення і не бачив відповідного подання від прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. «Моєї заяви немає, подання прем’єр-міністерки немає. Є постанова, подана народним депутатом Антоном Яценком. Власне, ця єдина ініціатива мені відома», – сказав міністр.

Лісовий додав, що рішення залежатиме від того, чи підтримає Верховна Рада відповідну постанову.

Як відомо, Оксен Лісовий після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровольцем вступив до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У березні 2023 року був призначений міністром освіти і науки України.

Напередодні Оксен Лісовий заявив, що з ним не було ніяких розмов про можливе звільнення. Міністр освіти звернув увагу на те, що тема його відставки періодично виникає.

Нагадаємо, Верховна Рада України вже наступного тижня може розглянути питання про звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового. Про це повідомила народна депутатка Лариса Білозір. На це, за словами нардепки, вказують пропозиції комітетів до порядку денного наступних пленарних засідань, де від Комітету з питань освіти, науки та інновацій зазначено «кадрове питання».

До слова, днями у мережі спалахнув скандал після того, як група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про скорочення кількості обов'язкових предметів НМТ з трьох до двох. Нардепи запропонували прибрати математику з обов'язкових предметів НМТ.

Також користувачі соцмереж бурхливо відреагували на слова Лісового про те, що складати чотири предмети в один день не є надто складно. Відповідаючи на запитання про те, чи не є заважкою для випускників необхідність складати чотири предмети за один день, та ще й в умовах повітряних тривог, Оксен Лісовий наголосив, що цей етап є абсолютно посильним.