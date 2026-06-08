Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Лісовий повідомив, чи повернеться до війська у разі відставки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лісовий повідомив, чи повернеться до війська у разі відставки
Оксан Лісовий у 2022 році добровольцем пішов на фронт
фото: Оксен Лісовий/facebook

Міністр освіти каже, що наразі не подавав заяву на звільнення

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що у разі звільнення з посади розглядає можливість повернення до військової служби. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

За словами міністра, повернення до війська є одним із можливих сценаріїв його подальшої діяльності. «Це служба, і я мотивую себе тим, що я мобілізований: я або служу у війську, або працюю тут», – зазначив Лісовий.

Водночас він наголосив, що наразі не подавав заяву про звільнення і не бачив відповідного подання від прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. «Моєї заяви немає, подання прем’єр-міністерки немає. Є постанова, подана народним депутатом Антоном Яценком. Власне, ця єдина ініціатива мені відома», – сказав міністр.

Лісовий додав, що рішення залежатиме від того, чи підтримає Верховна Рада відповідну постанову.

Як відомо, Оксен Лісовий після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровольцем вступив до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У березні 2023 року був призначений міністром освіти і науки України.

Напередодні Оксен Лісовий заявив, що з ним не було ніяких розмов про можливе звільнення. Міністр освіти звернув увагу на те, що тема його відставки періодично виникає.

Нагадаємо, Верховна Рада України вже наступного тижня може розглянути питання про звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового. Про це повідомила народна депутатка Лариса Білозір. На це, за словами нардепки, вказують пропозиції комітетів до порядку денного наступних пленарних засідань, де від Комітету з питань освіти, науки та інновацій зазначено «кадрове питання».

До слова, днями у мережі спалахнув скандал після того, як група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про скорочення кількості обов'язкових предметів НМТ з трьох до двох. Нардепи запропонували прибрати математику з обов'язкових предметів НМТ.

Також користувачі соцмереж бурхливо відреагували на слова Лісового про те, що складати чотири предмети в один день не є надто складно. Відповідаючи на запитання про те, чи не є заважкою для випускників необхідність складати чотири предмети за один день, та ще й в умовах повітряних тривог, Оксен Лісовий наголосив, що цей етап є абсолютно посильним.

Читайте також:

Теги: звільнення Оксен Лісовий кадрові зміни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ пошкодили міст у районі селища Чонгар
Україна почала операцію із примусу Росії до миру – The Telegraph
Вчора, 17:59
Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий
Рада звільнить Лісового? Нардепка дала пояснення
4 червня, 09:48
Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий
Виїзд студентів за кордон та укрупнення вишів. Лісовий розповів про ситуацію в українській освіті
1 червня, 14:00
Коли Абдурахманов зазнав поранення, власні підлеглі відмовилися його евакуювати
Росія 22 місяці не забирає з полону високопоставленого офіцера: що про нього відомо
31 травня, 18:15
Кількість охочих пройти НМТ стабільно зростає, запевняє Оксен Лісовий
Найстаршому абітурієнту, який цього року складатиме НМТ, виповнилося 73 роки
30 травня, 22:09
Тимошко керував поліцією у Харківській області з 2022 по 2024 рік
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
27 травня, 15:36
Попри подані заяви, і Боюон (на фото), і Фрагман продовжують виконувати свої обов’язки в межах чинних домовленостей
Другий за місяць. Ще один член наглядової ради «Енергоатома» подав у відставку
22 травня, 12:04
Мойсюка (справа) та Гаврилюка (зліва) звільнено
Кабмін звільнив двох заступників Федорова
20 травня, 20:04
Укладання контрактів із військовими пропонується здійснити у три етапи
Якими будуть терміни служби? Нардеп розкрив умови нових контрактів для військових
9 травня, 18:59

Суспільство

Робота після війни. Свириденко назвала найперспективніші професії в Україні
Робота після війни. Свириденко назвала найперспективніші професії в Україні
Лісовий повідомив, чи повернеться до війська у разі відставки
Лісовий повідомив, чи повернеться до війська у разі відставки
У Білгороді вибухнув склад боєприпасів (фото, відео)
У Білгороді вибухнув склад боєприпасів (фото, відео)
Шахраї запустили фейкову «Дію»: українців попередили про нову схему
Шахраї запустили фейкову «Дію»: українців попередили про нову схему
Речниця Єврокомісії повідомила, коли очікувати 21-й пакет санкцій проти РФ
Речниця Єврокомісії повідомила, коли очікувати 21-й пакет санкцій проти РФ
Свириденко анонсувала посилення відповідальності за порушення ПДР
Свириденко анонсувала посилення відповідальності за порушення ПДР

Новини

За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Сьогодні, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua