Розвідка Британії прогнозує просування росіян на одній із ділянок фронту

Окупаційна армія може продовжити просування найближчими тижнями

Армія Російської Федерації продовжує атаки у Харківській області – на східному березі річки Оскіл. Є ймовірність того, що загарбники будуть просуватися у цьому районі. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії в X (Twitter).

«Російські сили, ймовірно, перебувають в межах кількох сотень метрів від річки Оскіл у вузькому виступі приблизно за 20 км на південь від міста Куп’янськ. Імовірно, продовження російських атак ускладнює українські операції на східному березі Осколу», – сказано у британському звіті.

Окупаційна армія може продовжити просування у цьому районі найближчими тижнями.

Розвідка Британії наголошує, що російські війська декілька разів намагалися відновити контроль над Куп’янськом, після того, як у вересні 2022-го втратили місто.

Нагадаємо, російська армія збільшила використання техніки на двох напрямках фронту.

Раніше повідомлялося, що російські війська в Україні зупинились перед Часовим Яром, але продовжують атакувати позиції в цьому районі. Також війська агресора просунулися біля Курахового та намагається обійти місто.

Також спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони за підтримки побратимів зі Збройних сил України звільнили та зачистили від російських загарбників село Кругляківка Харківської області і його околиці.