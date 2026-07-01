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Помер актор і виконавець хіта «Путіну – хана»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Помер актор і виконавець хіта «Путіну – хана»
Помер народний артист України Микола Янченко
фото з відкртих джерел

Український артист пішов із життя на 67-му році. Причину смерті родина поки не повідомляє

Український співак, композитор, поет, актор та народний артист України Микола Янченко помер у віці 66 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис голови Вінницької обласної військової адміністрації Наталі Заболотної

Про смерть митця стало відомо 1 липня. Посадовиця наголосила, що Янченко все своє життя присвятив українській пісні, культурі та рідному Поділлю.

Помер актор і виконавець хіта «Путіну – хана» фото 1
скриншот із Facebook

«Людина, яка все своє життя присвятила українській пісні, нашій культурі та рідному Поділлю. Його творчість знали й любили далеко за межами Вінниччини, а щирість, талант і любов до людей назавжди залишаться в пам'яті кожного, хто мав честь його знати», – написала Заболотна.

За словами очільниці області, Микола Янченко зробив вагомий внесок у розвиток української культури та підтримував молодих виконавців.

«Микола Олександрович прославляв українську пісню, підтримував молодих артистів, започатковував мистецькі проєкти, об'єднував людей навколо української культури та багато років працював задля розвитку Вінниччини. Його голос став упізнаваним для цілих поколінь українців, а його пісні – частиною нашої культурної спадщини», – додала вона.

Про смерть артиста також повідомила солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон. «Пішов з життя наш друг, колега, неймовірно талановитий поет, Народний артист України Микола Янченко», – написала співачка.

Помер актор і виконавець хіта «Путіну – хана» фото 2
cкриншот із Instagram

Микола Янченко народився 1959 року в селі Канава на Вінниччині. Його творчість була тісно пов'язана з Поділлям, українською народною піснею та фольклором.

Активну творчу діяльність артист розпочав у 1993 році після виходу збірки «Моївське весілля». Спочатку він виступав на весіллях і родинних святах, а згодом присвятив себе професійній концертній діяльності.

Янченко був засновником і незмінним організатором фестивалю народної та естрадної пісні «Мамина піч», який щороку проходив у його рідному селі.

За роки творчості він створив десятки популярних композицій. Найбільшу популярність артисту принесла пісня «Путіну – хана», яка стала широко відомою після початку повномасштабного вторгнення Росії. Також українці добре знали його за піснею «Кум», завдяки якій музиканта часто називали «головним кумом України». Про дату та місце прощання з народним артистом України рідні повідомлять пізніше.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть українського режисера, продюсера та сценариста сербського походження Бати Недича (Светислава Богославовича). Він помер 25 червня після тривалої боротьби з важкою хворобою у віці 64 років.

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Теги: смерть артист актор

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