Діти Степана Гіги випустили останню пісню артиста (відео)

Квітослава та Степан Гіга-молодший показали ексклюзивні кадри зі своїм батьком

Діти народного артиста України Степана Гіги презентували його останню. Квітослава та Степан Гіга-молодший допрацювали композицію свого батька, яку він встиг записати перед тим, як піти із життя. Про це пише «Главком» із посиланням на спільний допис родини артиста в Іnstagram.

Квітослава та Степан Гіга-молодший назвали реліз пісні «Одна у світі», яку створив їхній батько, особливою подією в їхньому житті. Також до свого допису діти артиста додали відео, де він співає та записує цю пісню.

«Сьогодні для нашої родини особливий день. З великою любов’ю та трепетом представляємо вам пісню тата – «Одна у світі». Він встиг подарувати їй свій голос, свої емоції та частинку своєї душі, а ми лише завершили те, що було його задумом», – йдеться в повідомленні.

Квітослава та Степан Гіга-молодший показали ексклюзивні кадри зі своїм батьком фото: скриншот Іnstagram.com/kvitoslavagiga

За словами дітей Степана Гіги, багато його шанувальників чекали на прем’єру пісні «Одна у світі». Тож родина подякувала всім, хто продовжує слухати композиції Степана Гіги. «Дякуємо кожному, хто чекав на цю прем’єру, хто пам’ятає, любить і продовжує слухати пісні нашого тата», – додали діти співака.

Зазначимо, народний артист України Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року, у віці 66 років внаслідок хвороби помер. Артист пішов з життя у реанімації Першого медичного об'єднання міста Львова.

Нагадаємо, Квітослава та Степан Гіга-молодший написали пісню-присвяту «Ти наш янгол» своєму батькові народному артисту України Степану Гізі. Діти Степана Гіги розповіли, що їхня нова пісня «Ти наш янгол» є присвятою їхньому легендарному батькові. Квітослава Гіга та Степан Гіга-молодший виконали пісню для свого батька у дуеті.

До слова, народний артист України Степан Гіга посмертно отримав особливу нагороду «Обличчя Незалежності 2026». На це відреагувала родина співака та показала фото відзнаки. За словами родини Степана Гіги, посмертна народа має важливе значення та є визнанням багаторічної творчості артиста.