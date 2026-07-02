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Стали відомі обставини трагічної загибелі народного артиста Миколи Янченка

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Стали відомі обставини трагічної загибелі народного артиста Миколи Янченка
Вінниччина попрощається з Миколою Янченком 3 липня
фото: vn.20minut.ua

Миколу Янченка поховають у його рідному селі Канава Вінницької області

Стали відомі обставини загибелі народного артиста України Миколи Янченка, який помер 1 липня у віці 66 років. Також рідні повідомили, коли та де відбудеться прощання з митцем. Про це повідомляє «Главком».

За попередньою інформацією, трагедія сталася у селищі Стрижавка поблизу Вінниці на території приватного домоволодіння. Микола Янченко отримав смертельне ураження електричним струмом у басейні. Попри зусилля медиків, врятувати артиста не вдалося. Попрощатися з народним артистом України можна буде у четвер, 3 липня.

  • З 09:00 до 11:00 церемонія прощання проходитиме у «Реквієм Холі» у Вінниці (вул. Янгеля).
  • Об 11:00 відбудеться заупокійний молебень.
  • О 12:00 прощання продовжиться біля будинку, де проживав артист у Вінниці.
  • Поховають Миколу Янченка о 15:00 у його рідному селі Канава Вінницької області.

Нагадаємо, про смерть українського співака, композитора, поета, актора та народного артиста України Миколи Янченка стало відомо 1 липня.

Посадовиця зазначила, що Янченко все своє життя присвятив українській пісні, культурі та рідному Поділлю. За її словами, він зробив вагомий внесок у розвиток української культури та підтримував молодих виконавців.

Микола Янченко народився 1959 року в селі Канава на Вінниччині. Активну творчу діяльність він розпочав у 1993 році після виходу збірки «Моївське весілля». Згодом артист став широко відомим завдяки виконанню українських народних та авторських пісень.

Янченко був засновником і незмінним організатором фестивалю народної та естрадної пісні «Мамина піч». Після початку повномасштабної війни особливої популярності набула його пісня «Путіну – хана». Також широкому загалу він був відомий завдяки композиції «Кум», через яку музиканта часто називали «головним кумом України».

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Теги: Вінниця смерть народний артист

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