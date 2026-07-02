Стали відомі обставини трагічної загибелі народного артиста Миколи Янченка

Миколу Янченка поховають у його рідному селі Канава Вінницької області

Стали відомі обставини загибелі народного артиста України Миколи Янченка, який помер 1 липня у віці 66 років. Також рідні повідомили, коли та де відбудеться прощання з митцем. Про це повідомляє «Главком».

За попередньою інформацією, трагедія сталася у селищі Стрижавка поблизу Вінниці на території приватного домоволодіння. Микола Янченко отримав смертельне ураження електричним струмом у басейні. Попри зусилля медиків, врятувати артиста не вдалося. Попрощатися з народним артистом України можна буде у четвер, 3 липня.

З 09:00 до 11:00 церемонія прощання проходитиме у «Реквієм Холі» у Вінниці (вул. Янгеля).

Об 11:00 відбудеться заупокійний молебень.

О 12:00 прощання продовжиться біля будинку, де проживав артист у Вінниці.

Поховають Миколу Янченка о 15:00 у його рідному селі Канава Вінницької області.

Нагадаємо, про смерть українського співака, композитора, поета, актора та народного артиста України Миколи Янченка стало відомо 1 липня.

Посадовиця зазначила, що Янченко все своє життя присвятив українській пісні, культурі та рідному Поділлю. За її словами, він зробив вагомий внесок у розвиток української культури та підтримував молодих виконавців.

Микола Янченко народився 1959 року в селі Канава на Вінниччині. Активну творчу діяльність він розпочав у 1993 році після виходу збірки «Моївське весілля». Згодом артист став широко відомим завдяки виконанню українських народних та авторських пісень.

Янченко був засновником і незмінним організатором фестивалю народної та естрадної пісні «Мамина піч». Після початку повномасштабної війни особливої популярності набула його пісня «Путіну – хана». Також широкому загалу він був відомий завдяки композиції «Кум», через яку музиканта часто називали «головним кумом України».