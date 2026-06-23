Російського співака планують відправити до психіатричного диспансеру

У Росії заслужений артист, співак та актор Герман Юкавський стрибнув із мосту. Росіянин намагався переплисти річку. Як повідомляє «Главком», про це пишуть в російських медіа.

Інцидент стався у Москві на Болотяній набережній. Співак Герман Юкавський перебував у стані алкогольного сп'яніння та поводився агресивно. Врешті артист стрибнув з мосту у річку, він намагався її переплисти. Проте рятувальники зупинили росіянина.

Заслужений артист Росії напився та стрибнув з мосту в Москві фото: Рен Тв Новини

Відомо, що артист отримав травму плеча та пошкодження руки і спини. Його планують відправити до психіатричного диспансеру. З’ясувалося, що причиною такої поведінки Юкавського стали проблеми в особистому житті. Напередодні він посварився з жінкою.

Герман Юкавський є заслжуним артистом РФ фото з відритих джерел

Герман Юкавський є солістом Московського державного академічного Камерного музичного театру імені Покровського. У 2008 році він отримав звання заслуженого артиста Росії.

Нагадаємо, російська пропагандистка Анна Тиц, яка зняла фільм про так зване «СВО», потонула, зірвавшись з підвісного мосту в річку Велика Ліахва в горах Південної Осетії. Як відомо, Анна Тиц разом зі знімальною групою приїхала до Південної Осетії для зніманнь фільму про окупантів та російсько-українську війну під назвою «На шляху до правди та справедливості».