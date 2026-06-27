Куди сходити у Києві 29 червня – 5 липня: дайджест культурних подій

Чоловіча хорова капела ім. Л.М. Ревуцького представить виставу, присвячений 85-річчю від дня народження Івана Миколайчука

Наступного тижня, з 29 червня по 5 липня, на киян та гостей столиці чекає насичена культурна програма. На театралів чекає прем’єра «Конотопської відьми» у Будинку офіцерів ЗСУ та ексцентрична комедія «Всі мої колишні» у театрі «Актор». Музична афіша порадує масштабними концертами народних артистів Павла Зіброва та Тараса Петриненка, а також виступами Skofka та Віталія Козловського. Шанувальників історії та мистецтва запрошують на унікальну фотовиставку про порятунок тварин із прифронтових зон та експозицію унікальної родинної порцеляни.

«Главком» підготував традиційний гід Києвом на 29 червня – 5 липня, де кожен знайде відпочинок до душі.

Зміст

Музеї



«Евакуація життя» (Evacuation of Life)

Це документальний проєкт про порятунок тварин із прифронтових та деокупованих територій України.

Експозиція представить 60 фотографічних робіт, створених під час евакуаційних місій у 2022–2025 роках. Кожна світлина розповідає реальну історію порятунку тварин із зон бойових дій,

Виставка організована в співпраці з громадською організацією Save Animals Ukraine, яка з початку повномасштабного вторгнення займається евакуацією тварин і людей із тваринами, а, також, утримує шелтер для евакуйованих тварин.

Мета виставки – привернути увагу до долі тварин, які опинилися в зоні бойових дій, показати масштаб волонтерської роботи та сприяти розвитку гуманного ставлення до тварин в Україні та світі.

Коли: з 18 червня по 05 липня щодня (крім понеділка) з 10.00 по 17.00 (в п'ятницю до 16.00.).

Місце проведення: Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вулиця Госпітальна, 24-А.

«Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових»

У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася виставка «Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових». Експозиція вперше представляє в єдиному виставковому просторі творчий доробок цілої мистецької родини – Миколи, Валентини, Наталії та Володимира Трегубових.

Відвідувачі зможуть побачити 377 творів із музейної колекції та родинного зібрання. Виставка демонструє спадкоємність художніх традицій, діалог поколінь і неперервність творчого пошуку. Її назва походить від одного з найвідоміших сервізів Миколи Трегубова «Мир небу і землі» (1985), який сьогодні набуває особливого символічного звучання.

Центральне місце в експозиції посідають роботи Миколи Трегубова (1922–2007) – заслуженого художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, провідного скульптора Коростенського фарфорового заводу. Упродовж творчого життя він створив численні форми столових, чайних і кавових сервізів, декоративних ваз, тарелів і сувенірної продукції, що вирізняються високою культурою форми, досконалим володінням матеріалом і глибоким осмисленням національних традицій.

Коли: до 12 липня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 2.

«Херсон. Шовкуненко. Врятоване»

На виставці представлені твори художника з колекції Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка, які не були викрадені російськими військами під час окупації Херсона в 2022 році.

Представлені в експозиції дев’ять картин відрізняються за періодом написання та тематикою, демонструючи різноплановість творчості Олексія Шовкуненка. Серед них пейзажі з численних подорожей митця, а також імпресіоністичний краєвид із лататтям. У музейному просторі експонуються портрети першої та другої дружин Олексія Шовкуненка, а також льотчика Калениченка. З-поміж інших робіт вирізняється індустріальний пейзаж «Азовсталь».

Коли: до 26 липня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Театри

Вистава «Клаптики з пісень і долі»

Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л.М. Ревуцького представить музично-літературну виставу «Клаптики з пісень і долі». Захід присвячений 85-річчю від дня народження видатного українського актора, режисера та сценариста Івана Миколайчука. Під час дійства глядачі почують не лише відомі українські народні пісні, які свого часу лунали у кінофільмах майстра та стали невіддільною частиною його творчості, а й маловідомі спогади та реальні історії з його життя.

Коли: 28 червня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Берегиня», вул І. Миколайчука 3Б.

Прем'єра вистави «Конотопська відьма»

У Центральному будинку офіцерів Збройних сил України відбудеться прем'єрний показ вистави «Конотопська відьма» від Modern Theatre. Постановка режисера Дмитра Рачковського створена за мотивами однойменної сатирично-фантастичної повісті Григорія Квітки-Основ'яненка. Сюжет вистави, просякнутий містицизмом та фірмовим гумором класичного твору, розгортається навколо конотопського сотника Микити Забрьохи, його писаря Прокопа Пістряка та дивовижних подій у Конотопі.

Коли: 1 липня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Всі мої колишні»

У Київському академічному театрі «Актор» відбудеться показ вистави «Всі мої колишні» за п'єсою Сіріла Гарвуда. Сюжет ексцентричної травесті-комедії з переодяганнями розгортається навколо бізнесмена, який вирішує додати пристрасті у своє розмірене життя, що зрештою призводить до курйозних ситуацій та зустрічі з трьома абсолютно різними жінками.

Режисером-постановником та автором костюмів виступив заслужений діяч мистецтв України Слава Жила, а пластичне рішення створила Ольга Семьошкіна. Головні роли у постановці виконують народний артист України Олексій Вертинський, заслужена артистка України Марина Андрощук, а також актори Артем Ємцов та Ігор Іванов.

Коли: 1 липня, 18:00

Місце проведення: Театр «Актор», вул. Велика Житомирська (Львівська площа).

Концерти

Тарас Петриненко і Тетяна Горобець

У четвер, 2 липня, на сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац) відбудеться великий концерт народного артиста України Тараса Петриненка та співачки Тетяни Горобець. Музичний супровід вечора забезпечить легендарний гурт «Гроно». У програмі виступу пролунають найвідоміші та знакові композиції артиста, які вже стали класикою української сцени, зокрема «Україна», «Господи, помилуй нас», «Пісня про пісню», «Останні теплі дні» та «Там за обрієм».

Коли: 2 липня, 19:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Павло Зібров у Feels Garden

У п'ятницю, на столичній локації Feels Garden відбудеться сольний концерт народного артиста України Павла Зіброва. Співак виступить просто неба з програмою своїх найвідоміших естрадних хітів. Гості вечора зможуть наживо почути такі впізнавані композиції, як «Хрещатик», «День народження», «Мертві бджоли», «Марина», «Вуса-Бренд» та «Жінка, що кохаю я». Двері локації для відвідувачів відкриють о 18:00, а сам виступ розпочнеться о 20:00.

Коли: 3 липня, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Віталій Козловський з концертом просто неба

Також у п'ятницю на літній локації Osocor Residence виступить співак Віталій Козловський. Співак представить киянам та гостям столиці велику концертну програму просто неба, куди увійдуть як добре відомі старі хіти, так і новіші треки. У програмі вечора заплановано виконання популярних композицій артиста, серед яких «Шекспір», «Пінаколада», «Мала танцюй», «Небо плаче» та «Моє море». Організатори обіцяють живий звук і комфортну атмосферу відпочинку за містом.

Коли: 3 липня, 19:00.

Місце проведення: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Skofka у Feels Garden

Для шанувальників сучасної української сцени у Києві відбудеться концерт реп-виконавця SKOFKA. Музикант є одним із найпопулярніших артистів країни, а його відомі треки «Чути гімн», «Додому» та «Не забудем і не пробачим» зібрали мільйонні прослуховування на стрімінгах та сотні мільйонів переглядів на YouTube. Виконавець відомий своїм фірмовим звучанням та текстами про українське сьогодення.

Під час столичного виступу пролунають популярні композиції «Крузак» і «Файна», а також треки «Погані сусіди» та «Батьківщина». Організатори обіцяють живий звук та енергійну атмосферу.

Коли: 5 липня, 19:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Стендапи

Комедійне Шоу «Не проблема»

У четвер, 2 липня, у центрі столиці відбудеться вечір гумору, де життєві негаразди глядачів стануть головним джерелом сміху. Коміки популярного проєкту «Бродячий Стендап» обіцяють не лише вислухати історії гостей про любовні пригоди, труднощі на роботі чи побутові курйози, а й знайти для них найнесподіваніші та найсмішніші вирішення. Головна мета шоу – довести відвідувачам, що будь-яка життєва проблема насправді не є катастрофою, якщо подивитися на неї крізь призму якісного гумору.

Цього вечора на сцену «Бочка Pub», що на Хрещатику, 19А, вийдуть відомі українські коміки Вова Шумко, Богдан Богаченко та Вова Маслов. Організатори зазначають, що захід проходитиме у форматі зйомки, тому гостей просять приходити завчасно.

Коли: 2 липня, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Шоу «Смішна сімка»

Ще один яскравий вечір гумору від проєкту «Бродячий Стендап» під назвою «Смішна сімка» об'єднає на одній сцені як досвідчених майстрів комедії, так і перспективних новачків. Головна фішка цього формату – експерименти та повна відвертість, адже глядачі зможуть почути абсолютно нові жарти, несподівані ідеї та побачити, як народжується свіжий матеріал. Окрім експериментів, коміки підготували й кілька перевірених історій, які вже встигли завоювати прихильність публіки під час попередніх виступів.

Стендап-вечір пройде у затишній і камерній атмосфері, де гості зможуть відчути себе безпосередніми учасниками дійства. Розважатимуть столичну публіку Богдан Богаченко, Богдан Боярин, Денис Гнатюк, Марк Ільчук, Вова Ліннік та Ден Че. Роль ведучого та модератора вечора візьме на себе Ігнат Михайлюк.

Коли: 4 липня, 16:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.