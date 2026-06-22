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Олександр Пікалов зізнався, чи ображається на акторок, які покинули «Квартал 95»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олександр Пікалов висловився ро розпад колективу «Кварталу 95»
фото: скриншот Насправді Show і Рома Зубчик/YouTube

Олександр Пікалов розповів, як поставився до звільнення Олени Кравець із «Кварталу 95»

Деякі зірки із жіночого колективу студії «Квартал 95» покинули проєкт. Це прокоментував актор та один із авторів «Кварталу 95» Олександр Пікалов. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю актора на каналі «Насправді Show ».

За словами Олександра Пікалова, акторки Анастасія Оруджова, Аліна Блажкевич та Олександра Машлятіна, відомі як «Тріо різні», пішли з «Кварталу 95» без скандалів. Однак він має певну образу на колишніх. Як пояснив Пікалов, артистки прагнули кар’єрного зростання, тому покинули проєкт. 

«Тріо різні» сказали, що їм треба якийсь зріст. Вони пішли робити зовсім інше. Я іноді піддивляюся. Просто це не той формат. Хоча я не думаю, що участь у «Жіночому кварталі» заважала би робити своє шоу. Уже є, як є. Але як можна безконфліктно? Конфлікт усередині себе. Я ображаюся на це, тому що для мене «Квартал 95» – це головне в житті вже. Дуже погано, що це не їхнє, а просто якась сходинка. Але в нас гарні стосунки. Розходилися без крику й шуму», – пояснив артист.

Окрему увагу Олександр Пікалов приділив кумі президента Володимира Зеленського, акторці Олені Кравець. Зірка покинула «Квартал» із початку повномасштабного вторгнення. Актор зізнався, що йому було прикро втратити ще одну колегу, проте її шлях у «Кварталі» закінчився без конфліктів.

«На самому початку повномасштабного вторгнення Олена пішла з «Кварталу 95» зовсім. Тут узагалі безконфліктно, тому що я дізнався, що Олена пішла через годину. Вона захотіла займатися своїми справами. Мені дуже прикро, тому що вони всі йдуть у той момент, коли дійсно складно всім. Тому що проср*ти «Квартал» можливо, як і все», – сказав Пікалов.

Зазначимо, «Квартал 95» також покинула українська акторка Ірина Сопонару. Актриса відома за своєю роллю Яринки у серіалі «Одного разу під Полтавою». 

До слова, акторка Олена Кравець прокоментувала своє звільнення зі студії «Квартал 95» у 2022 році. Акторка також розповідала, що рідко спілкується з колегами, але не відчуває образ чи напруження.

Як розповідав «Главком» , акторка Олена Кравець, яка є кумою Володимира та Олени Зеленських, розповідала про дружбу з ними та зізнавалася, чи підтримує зв’язок із президентським подружжям.

Нагадаємо, нещодавно українська гумористка Анастасія Оруджова офіційно оголосила про своє рішення залишити студію «Квартал 95» після восьми років співпраці. Акторка опублікувала в соціальних мережах добірку знакових фотографій, на яких зафіксовані найяскравіші моменти її кар’єри в проєктах студії. За словами Оруджової, кожна історія має свій початок і фінал, тому настав час рухатися далі.

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Теги: актор Квартал 95 шоубіз

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