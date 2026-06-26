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В'ячеславу Хостікоєву – 30. Творчий шлях та цікаві факти із життя актора, сина легендарних батьків

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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В'ячеслав Хостікоєв виступає в театрі ім. Івана Франка
фото: театр ім. Івана Франка

В'ячеслав Хостікоєв є сином видатних батьків-акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва

Сьогодні, 26 червня, український актор театру та кіно В'ячеслав Хостікоєв відзначає ювілей – 30 років. З нагоди дня народження актора «Главком» розповідає про цікаві факти з його життя та кар’єри.

Зміст

Біографія В'ячеслава Хостікоєва

Акторська родина

В'ячеслав Хостікоєв народився 26 червня в Києві. Майбутній актор зростав у родині видатних українських артистів. Батько В'ячеслава Хостікоєва Анатолій Хостікоєв є відомим актором театру та кіно, театральним режисером. Мати актора – видатна акторка, народна артистка України Наталія Сумська.

В'ячеслав Хостікоєв має видатних батьків-акторів
В'ячеслав Хостікоєв має видатних батьків-акторів
фото: Ігор Гайдай

В'ячеслав Хостікоєв має велику родину акторів. Його дідусь та бабуся по матері також є відомими акторами: народний артист України В'ячеслав Сумський та заслужена артистка УРСР Ганна Іванівна Опанасенко-Сумська.

Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв є батьками В'ячеслава Хостікоєва
Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв є батьками В'ячеслава Хостікоєва
фото: театр ім. Івана Франка

Рідна тітка В'ячеслава Хостікоєва – народна артистка України Ольга Сумська. Також артист має сестру – акторку Антоніну Паперну.

В'ячеслав Хостікоєв та Анастасія разом зіграли у виставі «Король Лір! Версія», постановка Анатолія Хостікоєва
В'ячеслав Хостікоєв та Анастасія разом зіграли у виставі «Король Лір! Версія», постановка Анатолія Хостікоєва
фото: Іnstagram.com/khostikoiev

В'ячеслав Хостікоєв має кохану. Його обраницею стала 27-річна акторка Анастасія Рула, відома роллю в серіалі «Перші ластівки. Zалежні». Пара разом понад 10 років. Нині вони разом працюють в театрі ім. Івана Франка. Нещодавно актор ділився спільними кадрами з коханою, Анастасія та В'ячеслав зіграли у виставі «Король Лір! Версія», постановка Анатолія Хостікоєва.

Освіта

В'ячеслав Хостікоєв працює в театрі ім. Івана Франка
В'ячеслав Хостікоєв працює в театрі ім. Івана Франка
фото: театр ім. Івана Франка

У 2017 році В'ячеслав Хостікоєв закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (майстерня Євгенії Гулякіної). З 2017 року він виступає та працює в театрі ім. Івана Франка.

Ролі В'ячеслава Хостікоєва у театрі

В'ячеслав Хостікоєв працює в театрі ім. Івана Франка
В'ячеслав Хостікоєв працює в театрі ім. Івана Франка
фото: театр ім. Івана Франка
  • «Незрівнянна» – Косме Макмун
  • «Конотопська відьма» – Халявський
  • «Люкс для іноземців» – Хайнц
  • «Безталанна» – Дем'ян
  • «Моя професія – синьйор з вищого світу» – Ніколетто
В'ячеслав Хостікоєв часто грає на сцені театру зі своєю мамою Наталією Сумською
В'ячеслав Хостікоєв часто грає на сцені театру зі своєю мамою Наталією Сумською
фото: театр ім. Івана Франка
  • «Мартин Боруля» – Степан, їхній син, канцелярист земського суду
  • «Кайдашева сім'я» – Лаврін
  • «Тев'є-Тевель» – Мотл
  • «King Лір! Версія» – Едмунд
В'ячеславу Хостікоєву – 30. Творчий шлях та цікаві факти із життя актора, сина легендарних батьків фото 1
фото: театр ім. Івана Франка

В'ячеслав Хостікоєв часто грає на сцені театру зі своїми батьками – Наталією Сумською та Анатолієм Хостікоєвим.

Фільмографія В'ячеслава Хостікоєва

В’ячеслав Хостікоєв зіграв роль Пітера у фільмі «Тільки диво»
В’ячеслав Хостікоєв зіграв роль Пітера у фільмі «Тільки диво»
Кадр із фільму «Тільки диво»

Серед робіт В'ячеслава Хостікоєва у кіно є різноманітні ролі у фільмах та серіалах.

  • «Відділ 44» – (серіал, 2015–2016)
  • «На лінії життя» – Євген Волочков (серіал, 2016)
  • «Центральна лікарня» – Костя, наречений Тані (серіал, 2016)
  • «Підкидьки» (також відомий як «Вікно життя») – Стас Бегма, однокласник Кості (серіал, 2016)
  • «Нитки долі» – Філіп, син Вероніки (серіал, 2016–2017)
В'ячеслав Хостікоєв зіграв роль Захаара у фільмі «Скажене весілля 3»
В'ячеслав Хостікоєв зіграв роль Захаара у фільмі «Скажене весілля 3»
фото: кадр з фільму «Скажене весілля 3»
  • «Дівчина з персиками» – Костя (серіал, 2017)
  • «Специ» – Іван Суховерхов (серіал, 2017)
  • «Чаклунки» – Алекс (серіал, 2018)
  • «Папаньки» – Славік (серіал, 2018–2022)
  • «Татусі» – (серіал, 2018)
  • «Тільки диво» – Пітер (фільм, 2019)
В'ячеславу Хостікоєву – 30. Творчий шлях та цікаві факти із життя актора, сина легендарних батьків фото 2
фото: кадр з фільму «Скажене весілля 3»
  • «Інша» – Микита (серіал, 2019)
  • «Час іти, час повертатися» – Микита (серіал, 2020)
  • «Скажене весілля 3» – Захар (фільм, 2021)
  • «Скажені сусіди. Нові історії» – Захар Середюк (фільм, 2022).

Також В'ячеслав Хостікоєв є актором дубляжу. Серед його робіт – десятки фільмів, герої яких говорять його голосом.

Як повідомляв «Главком», нещодавно син українських акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва опинився у лікарні. В'ячеслав Хостікоєв був госпіталізований через апендицит.

Нагадаємо, син Наталії Сумської, актор В’ячеслав Хостікоєв показав рідкісні фото з нею з нагоди її 70-річчя. Він поділився цікавими історіями з життя родини та розкрив сімейну традицію. Як розповідав В’ячеслав Хостікоєв, він уперше опинився на сцені театру ще до свого народження. Адже його мама, Наталія Сумська, продовжувала грати, коли була вагітною.

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Теги: актор день народження ювілей Театр Франка

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