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Анджеліна Джолі зізналася, як діти допомогли їй оговтатися після розлучення з Бредом Піттом

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анджеліна Джолі розповіла про особисте
фото: Getty Images

Анджеліна Джолі розповіла, як повернулася до акторства після тривалої паузи

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі висловилася про своє розлучення з ексчоловіком, актором Бредом Піттом. Акторка розповіла, як її підтримали діти та допомогли повернутися до акторської діяльності. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю акторки виданню Variety.

Нещодавно Анджеліна Джолі знялася у фільмі Couture. Вона пояснила, як відбулося її повернення до кіно після тривалої паузи. За словами Джолі, після розлучення вона відійшла від акторства та почала займатися режисурою. Однак з часом вона оговталася після розриву з Бредом Піттом, і в цьому їй значно допомогла підтримка їхніх дітей.

«Я фактично залишила акторство ще до розлучення. Я зосередилася на режисурі й думала, що присвячу себе міжнародним проєктам. Але раптом зрозуміла, що єдиний спосіб частіше бути вдома, ненадовго відлучатися та при цьому добре заробляти – це повернутися до акторства. Я бралася лише за короткі проєкти або ті, куди могла брати із собою дітей. Мій бойовий дух нарешті повертається. Я на деякий час його втратила. Мене трохи зламали, але він повертається, і значною мірою завдяки моїм дітям, які вже подорослішали і підтримують мене», – розповіла вона.

Анджеліна Джолі також додала, що майже всі її діти досягли 18 років. Вони підтримують її та хочуть, щоб їхня мати й далі займалася улюбленою справою.

«Тепер вони хочуть бачити, як я подорожую світом, хочуть, щоб я виходила в люди та займалася різними справами. Вони знають мене краще за будь-кого і досі люблять мене, а це багато про що говорить. Вони дуже підтримують мене в тому, щоб я повернулася до тих сторін себе, які, можливо, раніше не почувалася достатньо вільною проявляти», – зазначила Джолі.

Діти Джолі підтримують її не лише у творчості, а й в особистому житті. Зокрема, спільна донька акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Захара Джолі, яка отримала диплом бакалавра з психології, під час церемонії вручення дипломів була представлена під прізвищем матері.

Раніше від прізвища свого батька Бреда Пітта відмовився його 24-річний син Меддокс Джолі-Пітт. Зокрема, у лютому 2024 року стало відомо, що Меддокс взяв прізвище матері. У Анджеліни Джолі та Бреда Пітта є шестеро дітей: 24-річний Меддокс, 22-річний Пакс, 21-річна Захара, 19-річна Шайло та 17-річні близнюки Нокс і Вів'єн.

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Теги: діти актор Анджеліна Джолі Бред Пітт розлучення акторка

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