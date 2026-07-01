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Директорка Одеського драмтеатру завалила київський університет доносами на студента

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Директорка Одеського драмтеатру завалила київський університет доносами на студента
Андрій Гришин (стоїть найвище) разом із акторами Одеського обласного драмтеатру
фото з особистого архіву Андрія Гришина

Олена Шрамко-Пушкіна звинуватила молодого режисера у державній зраді

Директорка Одеського обласного академічного драматичного театру Олена Шрамко-Пушкіна засипала Київський національний університет імені І. Карпенка-Карого доносами на студента режисерського курсу цього вишу Андрія Гришина, який нещодавно мав гучний конфлікт із керівницею театру. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Мина» сповільненої дії. Театральний скандал в Одесі отримав продовження».

Доносам на студента передував гучний скандал, який не вщухає вже третій місяць. Як повідомляв «Главком», навесні Одеський обласний драмтеатр (у 2022 році з назви прибрали слово «російський») скасував прем’єру вистави «Мина Мазайло» за п’єсою Миколи Куліша.

«Мина Мазайло» – сатирична комедія Миколи Куліша, присвячена процесам українізації – політики більшовиків у 1920-х роках. За сюжетом, харківський службовець Мина Мазайло вирішив змінити своє прізвище, у якому вбачав причину своїх життєвих і службових поразок, на «престижніше» – російське Мазєнін. Син Мокій виступає категорично проти цього. Члени родини розколюються на два табори.

Постановку готували студенти четвертого курсу університету ім. І. Карпенка-Карого. За їхніми словами, керівництво театру ще під час здачі розкритикувало вибір п’єси та її сценічне втілення. Художня рада заявила, що вистава нібито може розпалювати національну ворожнечу, а сама п’єса «критики не витримує».

Як свідчать аудіозаписи, отримані «Главкомом», члени художньої ради, зокрема директорка театру Олена Шрамко-Пушкіна, народний артист Олег Школьнік, заслужений артист Геннадій Скарга та народна артистка Ольга Равицька, обговорювали постановку російською мовою.

Під час дискусії Шрамко-Пушкіна заявила, що її обурює недостатня увага в Україні до голоду в російському Поволжі, де, за її словами, «були страшніші речі, ніж в Україні». Також вона негативно висловилася про туристів із Заходу України, заявивши, що вони «забруднять узбережжя», і додала: «Там, де треба, там я розмовляю українською». Інші учасники художньої ради також дозволяли собі зневажливі висловлювання.

Доноси від театру

Реакція на матеріал про скандал в Одеському драмтеатрі не забарилася. Замість вибачень театр надіслав до Університету ім. Карпенка-Карого скаргу, в якій розкритикував виставу та дії режисера Андрія Гришина.

За словами молодого митця, у скарзі його звинуватили в «антиукраїнській» постановці «Мини Мазайла» та оприлюдненні запису засідання художньої ради. «Театр звинуватив мене в тому, що моя вистава «Мина Мазайло» була… антиукраїнська і що я записав і оприлюднив хід художньої ради. Мабуть, мета скарги – щоб університет провів якусь внутрішню перевірку чи розмову зі мною. Проректор запитав мене, навіщо я записував худраду на диктофон. Я пояснив, що просив у театру офіційні протоколи засідань, але мені їх не надали. Тобто використати записи – це вже був крайній захід», – пояснив Андрій Гришин.

Водночас університет не застосував до студента жодних санкцій, адже між театром і вишем не було офіційної угоди про практику, а оцінити дипломну виставу без її прем’єри адміністрація не могла.

Згодом, на початку червня, директорка театру уже надіслала до університету претензію, в якій пригрозила зверненням до поліції та звинуватила режисера у державній зраді, розпалюванні міжнаціональної ворожнечі й виправдовуванні російської агресії. Як розповів Гришин, єдиною підставою для цього стало твердження, що вистава нібито «висміює українців», хоча, за його словами, п’єса висміює людей, які зрікаються власної ідентичності. Юристи університету запевнили студента, що підстав для занепокоєння немає.

Нагадаємо, Уповноважена із захисту державної мови звернула увагу на ймовірні порушення мовного закону в Одеському обласному академічному драматичному театрі. 

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Теги: Одеса Київ студенти театр університет вистава скандал

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