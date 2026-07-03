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День жалоби у Києві: які розважальні заходи скасовано та як реагують столичні ТРЦ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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День жалоби у Києві: які розважальні заходи скасовано та як реагують столичні ТРЦ
У Києві сьогодні, 3 липня 2026 року, оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ 2 липня 2026 року
фото: info.nvrada.gov.ua

У День жалоби заборонено проведення суто розважальних шоу, концертів та гучних комерційних вечірок

У зв'язку з оголошенням у столиці Дня жалоби сьогодні, 3 липня 2026 року, міська влада запровадила обмеження на проведення розважальних масових заходів. Редакція «Главкома» проаналізувала, які вечірні концерти у місті скасували та як великі торговельні майданчики адаптували свої публічні комунікації до траурного дня.

Головне правило днів жалоби – заборона на проведення суто розважальних шоу, концертів та гучних комерційних вечірок. Більшість концертних організаторів виявили солідарність із киянами, а великі торговельні мережі переглянули свої програми заходів.

Концерти та вечірки: що скасовано або перенесено

Організатори масових культурних подій оперативно зорієнтувалися та скасували чи перенесли вечірні розважальні програми:

  • Виступ Віталія Козловського: Анонсований на вечір концерт співака на літній локації Feels Garden офіційно скасовано.
  • «Вініловий пікнік»: Організатори скасували масовий музичний захід, який мав відбутися на території торгово-розважального центру River Mall.
  • Київський планетарій: Адміністрація закладу ухвалила рішення перенести вечірні музичні програми, заплановані на сьогодні, на кінець літа та початок осені. Концерт «Італійська музика» перенесено на 27 липня, а вечір «Романтік джаз соунг» – на 3 вересня.
Скасування концерту Віталія Козловського через День жалоби
Скасування концерту Віталія Козловського через День жалоби
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Повідомлення про скасування заходу у River Mall
Повідомлення про скасування заходу у River Mall
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Інформація про скасування заходів у столичному планетарії
Інформація про скасування заходів у столичному планетарії
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Позиція ТРЦ: відтермінування розіграшів та тиша в мережі

Редакція «Главкома» промоніторила офіційні сторінки 20 найбільших торгово-розважальних центрів Києва. Більшість із них утрималися від публікації розважальних чи святкових анонсів у своїх соціальних мережах, хоча окремих постів-співчуттів про День жалоби на їхніх сторінках немає.

Зокрема, у ТРК SkyMall на сьогодні планували запуск великого розіграшу квитків на активний відпочинок, проте адміністрація відтермінувала подію, зважаючи на недоречність такого контенту в траурний день.

Скасування заходу у ТРК SkyMall
Скасування заходу у ТРК SkyMall
скриншот

Театри продовжують роботу

Столичні театри сьогодні вистави не скасовували, адже вони належать до серйозного драматичного мистецтва, а не до розважальних шоу. Сьогодні ввечері на сценах залишаються опера «Кармен» (Національна опера), психологічна драма «Ліфт» (Театр ім. Лесі Українки), вистава «Пристрасті дому пана Г.-П.» (Театр «Колесо») та документальна драма «Занадто різні світи» (Малий театр). Зазвичай у такі дні покази розпочинаються з хвилини мовчання.

Зауважимо, що під час оголошення повітряної тривоги всі заходи та робота локацій зупиняються, а відвідувачі мають пройти до найближчих укриттів. 

Нагадаємо, у Києві 3 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ. Зауважимо, що кількість загиблих у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки РФ станом на ранок 3 липня збільшилась до 30 людей.

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Теги: Київ вистава Національна опера концерт влада робота театр відпочинок музика обмеження

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