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Легендарний актор розкрив секрет «заповіту» Богдана Ступки

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Легендарний актор розкрив секрет «заповіту» Богдана Ступки
Анатолій Хостікоєв: «Театр, тим більше державний, не можна передавати за заповітом»
колаж: glavcom.ua / фото: ft.org.ua

Після смерті Ступки почалася боротьба за контроль над театром, який він очолював. Народний артист Хостікоєв оприлюднює ексклюзивні подробиці тих подій в інтерв'ю «Главкому»

Народний артист України Анатолій Хостікоєв оприлюднив деталі протистояння, яке розпалилося після смерті легендарного актора Богдана Ступки. Він керував Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка в останні 11 років свого життя. Конфлікт виник між колективом, який досі очолював Ступка, та урядовцями, які намагалися нав’язати трупі нового керівника, посилаючись на так званий «заповіт» актора Ступки.

За словами Хостікоєва, насправді ніякого заповіту не існувало в природі. І саме посилання на цю нібито «останню волю» Ступки стало причиною повстання в колективі. Про це актор в деталях розповів в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому».

Богдан Ступка керував Театром Франка з 2001 до 2012 року. І, за словами Хостікоєва, насправді ніякого «кадрового» заповіту той не складав
Богдан Ступка керував Театром Франка з 2001 до 2012 року. І, за словами Хостікоєва, насправді ніякого «кадрового» заповіту той не складав

Хостікоєв запевняє, що не мав нічого проти кандидатури режисера Станіслава Мойсеєва, якого призначав на посаду художнього керівника театру тодішній уряд Миколи Азарова. Однак його обурило саме твердження, що призначення нібито відбувається «за заповітом» Богдана Ступки.

Станіслав Мойсеєв обіймав посаду головного режисера Театру Франка після смерті Ступки – 2012-2017 роки
Станіслав Мойсеєв обіймав посаду головного режисера Театру Франка після смерті Ступки – 2012-2017 роки

«Після слів Мойсеєва (на зборах з колективом – «Главком»), що все буде добре, слово взяв я і попросив показати цей заповіт. Якщо він існує, то ми його повісимо при вході до театру і будемо цілувати кожного разу, проходячи повз! Хоча театр, тим більше державний, не можна передавати за заповітом».

Хостікоєв також спростував чутки, що він хотів очолити театр. Актор наголосив, що ніколи не мав такої амбіції. За його словами, ще у 2007 році він відмовився від пропозиції стати художнім керівником, що надходила від Міністерства культури. «Я міг би стати худруком ще раніше, у 2007 році, але це не моє», – сказав артист.

За словами Хостікоєва, через ситуацію із «заповітом» у театрі три дні поспіль тривали збори. Актори вимагали показати документ, на який посилалися прихильники призначення Мойсеєва, а більшість трупи, як стверджує артист, навіть проголосувала проти його кандидатури та зібрала підписи. Він також пригадав, що на третій день зборів до театру прибув тодішній міністр культури Михайло Кулиняк: «Прийшов і каже: «Що тут відбувається? Так! По робочих місцях». А мені сказав закрити рота».

Після цього, за словами Хостікоєва, атмосфера в театрі різко змінилася. «Мені дзвонили і казали: «Якщо рот не закриєш, будеш мати справу з яничарами Азарова!» Я не знаю, хто це дзвонив. У колективі з'явився страх. Зі мною боялися привітатися».

Попри гучний конфлікт, згодом особисті стосунки між Хостікоєвим та Станіславом Мойсеєвим нормалізувалися, хоча ролей актор під час п’яти років роботи (2012-2017) нового худрука не отримував. 

Повне інтерв'ю з Анатолієм Хостікоєвим читайте на «Главкомі» 👉 : Народний артист Анатолій Хостікоєв: Мені казали: «Якщо рот не закриєш…»

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Теги: артист актор народний артист Богдан Ступка Анатолій Хостікоєв

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