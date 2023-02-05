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Павло Клімкін Дипломат

Кремль сам із собою зіграв злий жарт

glavcom.ua
«У Росії потрібно забрати останній важіль»
фото з відкритих джерел

Нова хвиля переозброєння доб'є російську економіку

Останнім часом ми сприймаємо новини із США через призму «що і коли». Тобто, яка зброя і в які терміни нам надійде. І це пріоритет номер один, звісно, разом із зростанням санкційного тиску на РФ. За цим втратилася дуже важлива дискусія, яка ведеться саме зараз у США. І яка може стратегічно вплинути на їх позицію.

Декілька тижнів тому три керівники комітетів Конгресу США (всі республіканці, адже вони мають зараз більшість у Конгресі) направили американській адміністрації лист з проханням висловити думку, чи порушує РФ Договір про контроль над стратегічними озброєннями. Через небажання допускати інспекції на свої ядерні об»єкти і навіть відмову проводити консультації, як передбачено Договором. Відповідь очевидна – порушує. І саме так відповів Держдепартамент США.

Причина російської поведінки теж очевидна - залякати Захід неконтрольованим зростанням ядерної загрози. В Москві добре розуміють, що вони можуть використати поновлення співпраці за Договором як розмінну монету. Але лист конгресменів найкращий доказ тому, що Кремль сам із собою зіграв злий жарт. Більше того, це йому буде дуже багато коштувати. Адже, якщо Росія порушує Договір, то США і союзники мають реагувати – відсутність реакції буде виявом слабкості і навіть безвідповідальності. Один з видів реакції - це додатковий тиск на РФ, тобто спеціальні санкції.

Інший – інвестувати в нові технології ядерного стримування. Нова хвиля переозброєння остаточно доб'є російську економіку під санкціями і тоді в Росії лише два основні варіанти: колапс або велика Північна корея. Зрештою, СРСР розвалився за схожим сценарієм.  Звичайно, Договір укладений між США та РФ і рішення щодо подальших дій прийматиметься у Вашингтоні. Але без консультацій із союзниками не обійтися. І ми теж маємо моральне право на те, щоб наша думка була почута. Не тільки через війну, а й хоча б тому, що ми від ядерної зброї відмовилися і отримали непрацюючий Будапештський меморандум. І дії США щодо Договору впливатимуть на стратегію і тактику нашої війни. Результатом має стати наша серйозна дискусія із США, яка виглядатиме як нова спільна стратегія стримування РФ. В тому числі ядерного – в Росії потрібно забрати останній важіль.

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Джерело
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Теги: росія зброя санкції технології війна

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Павло Клімкін

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