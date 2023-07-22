Україна та Польща. Путін дає нам шанс

Наше майбутнє, України та Польщі, у єдності – не формальній, а реальній

Скажу декілька слів, стосовно заяв кремлівського фюрера путіна про Польщу.

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У нас, українців і поляків, століттями, були непрості стосунки… Ми, або були Братами, і разом воювали проти всіх ворогів, або якась «сука» додавала нам шовінізму, імперіалізму – і ми воювали між собою…

У цьому випадку ми, спільно і завжди, програвали…

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У 21 сторіччі, ми – Україна і Польща – маємо шанс створити військово-політичний Союз, який буде оберегом нашої Державності та протиставиться, під гаслом Бог, Держава, Свобода, всім руйнівним імперським віянням та дія.

Наше майбутнє, України та Польщі, у єдності – не формальній, а реальній.

Геть шовінізм, історичну ворожнечу, національну ненависть!

Хай живе порозуміння та Військово-політичний Союз України та Польщі!