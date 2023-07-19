Путін не поїде на саміт БРІКС, коли Україна отримає F-16. Головне за 19 липня
Диктатор Путін злякався, що його можуть заарештувати в Південно-Африканській Республіці
Путін не поїде на саміт БРІКС, Резніков повідомив, коли партнери передадуть літаки, Червоний Хрест Білорусі визнав, що вивозить українських дітей. «Главком» зібрав у добірку новини 19 липня, щоб ви були в курсі головних подій:
Путін не поїде на саміт БРІКС
Російський диктатор Володимир Путін не братиме участі у саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, який відбудеться в кінці серпня. Диктатор Путін злякався, що його можуть заарештувати в Південно-Африканській Республіці, тому замість себе на саміт відправить міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Резніков повідомив, коли партнери передадуть літаки
Американські винищувачі F-16 надійдуть в Україну, але для цього потрібно трохи часу, аби підготувати усю необхідну інфраструктуру для їх розміщення. У Міноборони повідомили, коли літаки надійдуть до України.
Міністр повідомив, що у Вільнюсі Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум про навчання українських пілотів на американських винищувачах. За його словами, українські пілоти та інженери-техніки навчатимуться в декількох країнах паралельно, а навчання стартує вже в серпні цього року.
Червоний Хрест Білорусі визнав, що вивозить українських дітей
Голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на Донбас заявив, що його організація вивозить українських дітей з окупованих територій, і обурився, що їх за це вважають злочинцями.
Нові деталі корупційного скандалу з одеським військкомом
Сьогодні, 19 липня, буде спрямовано висновок щодо незаконного збагачення колишнього голови Одеського обласного військкомату Євгена Борисова. Зокрема, це рекордний висновок встановлення фактів, 188 млн грн. Тільки один об'єкт в Іспанії коштує 3 700 000 євро – це 15 грудня 2022 року, коли Україна була під щоденними обстрілами росіян
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
США оголосили, що нададуть Україні нове озброєння вартістю $1,3 млрд у рамках пакета військової допомоги. Зокрема, передбачено постачання зенітних ракетних комплексів Nasams.
У новий пакет допомоги для України від США увійшли:
- 4 зенітних ракетних комплексу NASAMS та боєприпаси;
- 152-мм артилерійські снаряди; обладнання для розмінування;
- ракети з оптичним наведенням (TOW);
- безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost і Switchblade;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- засоби протидії безпілотникам та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
- 150 бензовозів;
- 115 тактичних машин для буксирування та транспортування обладнання;
- 50 тактичних автомобілів на відновлення обладнання;
- обладнання для забезпечення безпеки портів та гаваней;
- тактичні системи захищеного зв'язку;
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