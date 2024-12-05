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Зазнав смертельного поранення на Покровському напрямку. Згадаймо Олексія Бєлова

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зазнав смертельного поранення на Покровському напрямку. Згадаймо Олексія Бєлова
Олексій Бєлов мобілізувався у травні 2024 року
колаж: glavcom.ua

До мобілізації Бєлов брав активну участь у волонтерському русі, допомагаючи транспортувати загиблих воїнів з прифронтових територій

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Бєлова.   

17 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу села Лисівка Покровського району Донецької області, зазнав тяжкого поранення, яке стало для нього смертельним, командир другого відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів першого єгерського батальйону,  солдат Бєлов Олексій Сергійович на позивний Пірат. Про це повідомила Обухівська міська рада. 

Олексій Бєлов народився 21 грудня 1996 року в місті Києві. Його дитячі та шкільні роки проходили в місті Обухові. Навчався Олексій у загальноосвітній школі №3, по закінченні дев’яти класів продовжив навчання у Київському автодорожному технікумі. Вибір цього напрямку був невипадковим:

Олексій був закоханий у техніку, ремонтував автомобілі, брав участь у автоперегонах, добре розбирався у матеріальній частині різних машин. Хлопець мав веселу вдачу, був комунікабельним, позитивним, тому мав багато друзів, у тому числі і серед побратимів. Високий, стрункий, красивий, Олексій відрізнявся сміливістю, був мобільним, рішучим, тому і позивний собі придумав відповідний – Пірат.

Олексій Бєлов мобілізувався у травні 2024 року
Олексій Бєлов мобілізувався у травні 2024 року
фото: Хроніки Обухова, Facebook

До мобілізації, яка відбулася у травні 2024 року він був готовим – протягом тривалого часу Олексій Бєлов брав активну участь у волонтерському русі, допомагаючи транспортувати загиблих воїнів з прифронтових територій.

Його військова доля була короткою: після двох навчальних підрозділів – у Білій Церкві та у Чернігові з вересня 2024-го Олексій перебував у зоні бойових дій, виконуючи бойові завдання на найнебезпечніших напрямках. Щоб легше було діставатись до лінії фронту, придбав собі уже там стареньку невеличку машинку, завжди підвозив хлопців на завдання. Взагалі був вірним побратимом і надійним другом.

17 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу села Лисівка Покровського району Донецької області командир 2-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів І-го єгерського батальйону солдат Олексій Бєлов зазнав тяжкого поранення, яке стало для нього смертельним.

Більше як дві години не могли наблизитися до нього побратими через страшний обстріл, згодом його, непритомного, все ж таки винесли з поля бою і доставили в шпиталь у Дніпрі. Після двох складних операцій його перевезли в Одеський шпиталь, де потім і знайшла його мама. Сама лікар, ця мужня жінка розуміла, що шанси на життя у Олексія відсутні, але це був її син, і вона, як мама, сподівалась на диво. Олексія перевезли до клініки «Феофанія» у Києві. Але дива, на жаль, не сталося. Спочатку загинув мозок, потім перестало жити тіло.

«Єдиний син, «золотий» її хлопчик, на виховання якого Анна Геннадіївна поклала все своє життя, відійшов у засвіти з посмішкою на вустах. Більше самого життя любила вона Олексія, і так само любив її він. Адже, коли розблокували його телефон, тільки тоді довідалась мама про те, у яких страшно небезпечних умовах проходила його служба. Він беріг її, він нічого про це їй ніколи не говорив. І в останньому голосовому повідомленні, усвідомлюючи всю небезпеку ситуації, останні слова, які син сказав їй, були: «я тебе люблю», – йдеться у повідомленні Обухівської міськради.

Олексій Бєлов перебував у зоні бойових дій, виконуючи бойові завдання на найнебезпечніших напрямках
Олексій Бєлов перебував у зоні бойових дій, виконуючи бойові завдання на найнебезпечніших напрямках
фото: Обухівська міська рада - офіційна сторінка, Facebook

У героя залишилися мама, дідусь та бабуся.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання

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