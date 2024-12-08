Ситуація на фронті та повалення уряду Асада: головне за ніч

ЗСУ просунулися в центрі Погребків і, ймовірно, взяли під контроль Орловку, Мар'ївку, Малу Локню, Стару Сорочину і Нову Сорочину

Окупанти просуваються в Донецькій області, а ЗСУ тим часом мають успіх на Донеччині, США анонсували новий пакет допомоги, а президент Сирії, ймовірно, втік із Дамаска. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 8 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Ситуація на фронті

Сили оборони України просунулися в районі головного «українського плацдарму» в Курській області та мали успіх поблизу Великої Новосілки, де відновили раніше втрачені позиції.

Зокрема ЗСУ просунулися в центрі Погребків і, ймовірно, взяли під контроль Орловку, Мар'ївку, Малу Локню, Стару Сорочину і Нову Сорочину (усі – на північний захід від Суджі).

Натомість російські загарбники знову мають успіхи на Донеччині.

Ворог просунувся біля Відродження , Шевченка, Новотроїцького, Пушкіного , Сторожевого та в Торецьку.

Новий пакет допомоги для України

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $988 млн. Він містить додаткове обладнання, безпілотники та ракети.

Зазначається, що нова допомога вдвічі зменшує наявні $2,21 млрд, які залишилися в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) на тлі того, що демократи, які залишають Білий дім, намагаються взяти на себе зобов'язання закуповувати зброю у промисловості, а не брати її з американських збройних запасів.

Кошти спрямують на закупівлю боєприпасів для систем Himars, а також на безпілотники, утім на які саме – не уточнюється.

Події в Сирії

Спочатку повідомлялось, що президент Сирії, ймовірно, втік із Дамаска.

Згідно з офіційною версією офісу президента Сирії, Асад не втік зі столиці. Утім, за словами джерела видання, знайомого із ситуацією, сирійського президента зараз немає в жодному з місць у місті, де він міг би бути.

Згодом сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска та повалення уряду Асада. Сирійська збройна опозиція також оголосила, що завершення правління Асада відкриває нову сторінку в історії країни.

Скандал у Центрі страткомунікацій Мінкульту

Сергія Бикова звільнено з посади виконувача обов'язки директора Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, на якій чиновник пробув один день.

Раніше, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України перейменувало державну установу «Науковий центр розвитку туризму» на «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки». Тимчасово виконувачем обов'язків керівника центру став Сергій Биков, який до листопада 2024 року працював комунікаційником Міністерства молоді та спорту.

Головна причина скандалу в тому, що Биков підтримував «мирний план Медведчука», а його колишня дружина просувала «русскій мір». Більш детально «Главком» писав тут.