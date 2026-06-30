Путін вразливий, як ніколи раніше. Британські аналітики пояснили, що відбувається у Кремлі

У The Independent вважають, що удари по російській інфраструктурі посилюють кризу в РФ, а заклики Кремля до переговорів свідчать про зміну ситуації

Російський диктатор Володимир Путін опинився у найвразливішому становищі від початку повномасштабної війни проти України. Такого висновку дійшли автори британського видання The Independent, які пов'язують це з українськими ударами по стратегічній інфраструктурі Росії та дедалі більшими проблемами всередині країни. Про це повідомляє «Главком».

На думку авторів матеріалу, останні заяви російського президента свідчать, що ситуація для Кремля складається не за його сценарієм. Зокрема, Путін закликав повернутися до мирних переговорів саме тоді, коли українські удари дедалі частіше вражають російські нафтопереробні заводи, транспортну інфраструктуру та логістичні об'єкти.

У The Independent зазначають, що Кремль дедалі гостріше відчуває наслідки таких атак. Через загрозу безпілотників у Росії періодично припиняють роботу аеропорти, виникають перебої у військовій логістиці, а підтримка війни серед населення поступово слабшає.

Автори статті також звернули увагу на інтерв'ю Путіна, в якому він визнав наявність дефіциту пального через удари українських дронів по російських нафтопереробних підприємствах.

Крім того, видання стверджує, що в оточенні російського президента дедалі частіше висловлюють невдоволення тим, що, на їхню думку, домовленості між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, досягнуті під час саміту в Анкориджі минулого року, більше не підтримуються американською стороною.

На думку британських аналітиків, саме зараз союзники України мають можливість посилити підтримку Києва та скористатися ослабленням позицій Кремля.

Нагадаємо, що зміна влади в Росії після завершення правління Володимира Путіна навряд чи призведе до кардинальної зміни політики країни. Причиною є не лише чинний глава Кремля, а й сформована державна система та настрої значної частини російського суспільства.