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Путін забрехався. ЗМІ зловили диктатора на запереченні того, що він стверджував раніше

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін забрехався. ЗМІ зловили диктатора на запереченні того, що він стверджував раніше
Путін заперечив досягнення домовленостей на саміті з Трампом
фото: росЗМІ

Російський лідер заявив, що в Анкориджі не було домовленостей, хоча раніше сам посилався на них

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час саміту з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі не було досягнуто жодних домовленостей щодо війни в Україні. Водночас його нинішні слова суперечать заявам, які він та інші представники Кремля робили раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

В інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну Путін заявив, що в Анкориджі «ніхто не ставив жодних підписів», а сторони лише обговорювали можливі шляхи завершення війни. «В Анкориджі дійсно не було ніяких домовленостей», – сказав російський диктатор.

Американська сторона запропонувала Москві низку компромісних варіантів, однак вони так і не стали офіційними угодами чи юридично зобов'язуючими документами.

4 червня Володимир Путін заявив: «Україна не готова до компромісів, про які домовлялися в Анкориджі». Такі заяви суперечать попередній риториці Кремля. Після саміту в Анкориджі російські посадовці неодноразово заявляли про існування так званого «духу Анкориджа» та посилалися на нібито досягнуті домовленості зі Сполученими Штатами.

Саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна відбувся 15 серпня 2025 року в Анкориджі на Алясці. Переговори тривали майже три години. Після зустрічі Трамп назвав її продуктивною, але наголосив, що жодної угоди тоді укладено не було.

Згодом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час саміту Трамп був близький до домовленості, яка передбачала передачу Росії українських територій, ще не окупованих нею. За словами Макрона, цьому завадило втручання європейських союзників.

Нагадаємо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров називав Анкоридж основою для майбутніх переговорів. Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що на саміті не було жодних домовленостей щодо України, а лише обговорювалися пропозиції.

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Теги: росія путін

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