Нова Каледонія проголосувала на референдумі щодо незалежності від Франції: відомі результати

Жителі втретє висловилися проти відокремлення від Франції

Жителі Нової Каледонії під час третього референдуму щодо незалежності у неділю, 12 грудня, переважною більшістю проголосували за те, щоб залишитися у складі Франції. Про це інформує France24.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у неділю, що для Нової Каледонії почнеться «перехідний період» після того, як виборці переконливою більшістю відкинули ідею незалежності території.

Після підрахунку усіх бюлетенів встановлено, що 96,49% жителів проголосували проти незалежності, тоді як лише 3,51% – за.

Водночас зазначається, що явка становила 43,9%, тому результат референдуму може викликати питання щодо легітимності процесу.

Крім того, активісти, котрі виступають за незалежність території, бойкотували нинішнє третє голосування, заявляючи, що хочуть перенести його на вересень, оскільки «чесна виборча кампанія» наразі неможлива у зв'язку з високою кількістю інфікованих коронавірусом.

Нова Каледонія – архіпелаг островів за 2 тис. км на схід від Австралії. Адміністративно-територіальне утворення Франції з особливим статусом. Населення становить близько 270 тис. жителів. Нова Каледонія увійшла до складу Французької імперії 1853 року, а з 1998 року є особливим адміністративно-територіальним утворенням.

Згідно з угодами 1998 року, до 2018 року мав відбутися референдум щодо незалежності. При цьому прихильники відділення від Франції отримали можливість ініціювати два аналогічні референдуми до 2022 року. Перший відбувся у 2019 році – тоді 56,8% жителів висловилися проти незалежності. Другий провели в жовтні 2020 року – понад 54% населення виступило проти.

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