Путін звинуватив Україну у невиконанні зобов'язань

Російський диктатор згадав Україні борги часів Радянського Союзу

Кілька республік колишнього СРСР, зокрема, Україна, досі не передали Росії закордонну власність Радянського Союзу, що повинні були зробити в обмін на погашення Росією їх зовнішнього боргу, заявив президент Росії Володимир Путін.

«У 1993 році ми взяли на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього Радянського Союзу, за всі колишні союзні республіки в розрахунку на те, що нам ці республіки передадуть зарубіжні активи колишнього Радянського Союзу. Борги-то ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали ось це зобов'язання про передачу нам зарубіжних активів. Наприклад, Україна цього досі не зробила», – сказав російський диктатор у пропагандистському фільмі «Росія. Новітня історія», повідомляє агенство «Інтерфакс».

Російський президент дорікнув, що в двохтисячних роках Росія повністю погасила свої борги перед Лондонським і Паризьким клубами кредиторів і чекає відповідних дій від інших країн.

«Для нас вигідно було достроково погасити борги, тому що ми заощадили на відсотках. Якби гасили відповідно до плану погашення, то ми заборгували б у якості відсотків заплатити $14 млрд, а так ми їх просто заощадили», – підкреслив він.

Також диктарор маніпулював фразами, що «коли країна виплачує борги і злазить із кредитної голки, підвищується її суверенітет».

Нагадаємо, після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

«Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – твердить російський президент.

Також Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України. Зі слів російського диктатора, буде створено нову спецструктуру для безпекових питань.

Він також відповів на запитання, чи збирається Росія нападати на Україну.

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