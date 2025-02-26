Польща готує цивільні аеропорти до можливого використання армією

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що кожен аеропорт Польщі має бути певним чином адаптований до можливості роботи з військовими

Польща працює над пристосуванням цивільних аеропортів до військових потреб. Міністерство оборони та Міністерство інфраструктури вже ведуть переговори щодо модернізації аеропортів для оборонних цілей, а на деяких аеродромах вже розпочато відповідні роботи. Про це інформує «Главком» із посиланням на Polskie radio.

У Польщі має стати більше цивільних аеропортів, які також використовуються у військових цілях. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що країна має розширити мережу аеропортів подвійного призначення, які можуть використовуватися як для цивільних, так і військових потреб.

«У Польщі вже є аеродроми, які виконують обидві функції. Наприклад, міжнародний аеропорт Краків-Баліци, де розташована військово-повітряна база, або частина аеропорту імені Фрідеріка Шопена у Варшаві, яка також використовується військовими», – зазначив Владислав Косиняк-Камиш.

«Кожен аеропорт має бути адаптований і певним чином пристосований до можливості співпрацювати і працювати з військовими», – наголосив він.

Заступник міністра інфраструктури Мацей Ласек підтвердив, що уряд проводить переговори щодо розширення цієї практики на 15 цивільних аеропортів. Він пояснив, що у військовій частині аеропортів можуть розміщуватися транспортні вузли, пункти евакуації, пункти допомоги та вантажний хаб. Відповідаючи на запитання, коли інфраструктура буде готова, Ласек підкреслив, що «це уже відбувається». Він розповів, що триває розширення аеропорту Жешув, «ведуться підготовчі процеси» в аеропорту Кракова, «будується вантажний хаб в аеропортах Катовіце та Вроцлава, а також залізнична смуга та постачання палива», а також відповідні роботи планується провести у аеропорту Щецина.

До слова, Польща готує 46-й пакет військової допомоги Україні: його вартість становитиме €200 млн. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він наголосив, що Польща, як країна, «була лідером у допомозі», коли мова йшла про військову підтримку.