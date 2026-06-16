Московський НПЗ призупинив роботу після атаки дронів – Reuters

Удар по нафтопереробному заводу пошкодив основну переробну установку

Московський НПЗ, який є найбільшим постачальником пального для Московської області, зупинив роботу після атаки дронів 16 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами джерел видання, удар по нафтопереробному заводу пошкодив основну переробну установку, на яку припадає 53% потужності. Водночас друга установка, як очікується, незабаром відновить роботу.

Місцеві служби надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежу вдалося загасити і, що вона нібито не вплинула на роботу заводу – ця інформація суперечить даним джерел.

Завод у Капотні – це Московський нафтопереробний завод (МНПЗ), один із найпотужніших у Росії, що належить компанії «Газпромнафта». Підприємство розташоване на південному сході Москви приблизно за 450 км від кордону з Україною. Московський НПЗ у Капотні переробляє близько 11 млн тонн нафти на рік і є одним із ключових паливних підприємств Росії.

Як повідомлялось, вранці 16 червня 2026 року безпілотники атакували найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня. На території об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Це ураження є надзвичайно болючим ударом по економічній та цивільній інфраструктурі країни-агресора, адже Московський НПЗ фактично забезпечує життєдіяльність російської столиці.

Згодом мер Москви Сергій Собянін офіційно визнав пошкодження об'єкта Московського нафтопереробного заводу (МНПЗ) після атаки безпілотників 16 червня. Примітно, що удар стався попри регулярні заяви російської влади про посилений захист Москви від повітряних атак. Визнання ураження стратегічного об'єкта свідчить, що навіть найбільш захищені райони російської столиці залишаються вразливими для ударів безпілотників.