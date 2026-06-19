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Сибіга відмовився від польської відзнаки після позбавлення Зеленського ордена Білого Орла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сибіга відмовився від польської відзнаки після позбавлення Зеленського ордена Білого Орла
Сибіга зауважив, що невдовзі поверне нагороду Польщі
фото: Andrij Sybiha/Facebook

Сибіга: Ми ніколи не хотіли цього конфлікту

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сибіги у Facebook.

Це сталося на тлі того, що польський президент Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордену Білого орла.

«Рішення позбавити Президента України ордену Білого орла – це стратегічна помилка Президента Польщі, від якої виграє лише Москва. Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед Української держави», – йдеться у дописі.

Сибіга додав: «На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща – Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею». Невдовзі поверну його Польщі».

Андрій Сибіга заявив, що справа не в орденах, а в ставленні. За його словами, Україна завжди виступала за підхід взаємної поваги, навіть коли йдеться про складні та проблемні теми. Він наголосив, що це передбачає повагу до рішень одне одного навіть у разі незгоди з ними.

«Ми ніколи не хотіли цього конфлікту. Натомість протягом півтора року активно працювали над врегулюванням суперечностей, деполітизацією історичних питань, розблокуванням фахової, наукової роботи, пошуково-ексгумаційних робіт і перепоховань на запит польської сторони, відновленням діяльності Конгресу істориків. Ми багато чого досягли на цьому шляху. Просто зараз тривають пошукові роботи в Гуті-Пеняцькій, про які просили поляки. На тлі всього цього нинішнє загострення – контрпродуктивне та не потрібне ані нам, ані полякам», – наголосив голова МЗС.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Республіки Польща. У своєму виступі він заявив, що питання історичної пам'яті не може бути предметом політичних компромісів.

Напередодні президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

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Теги: Польща скандал МЗС Андрій Сибіга

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