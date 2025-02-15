Українські військові ліквідували російського офіцера радіорозвідки, який ховався у смітті

Влучними скидами бійці знищили обладнання та кількох росіян

Аеророзвідники підрозділу «Гюрза» батальйону безпілотних систем спільно з бійцями суміжних підрозділів Сил оборони України виявили та знищили на Торецькому напрямку замаскований бліндаж з росіянами. Про це у суботу, 15 лютого, повідомила 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу.

Під час одного з польотів на Торецькому напрямку розвідники підрозділу «Гюрза» виявили замаскований у смітті бліндаж, у якому ховалися російські військові. Та згодом з’ясували, що там були не лише звичайні піхотинці, а й російський офіцер радіорозвідки.

Кількома влучними скидами українські військові знищили все обладнання та кількох росіян. За словами бійців, після цього офіцер почав викликати евакуаційну групу, разом з якою хотів втекти.

«Але далеко вони не втекли. Буквально в кількох метрах від бліндажа їх вже чекав перший FPV. І хоч дрон окупантам вдалось збити, пілоти виграли достатньо часу для інших екіпажів та мінометників. В результаті ювелірної роботи ББпС, 2-го механізованого і 4-го стрілецького батальйонів 28-ї бригади, а також суміжних сил із 93-ї ОМБр, радіорозвідника та групу ліквідували», – додають у повідомленні.

Раніше захисники України ліквідували російського спортсмена та окупанта Андрія Хорлоєва.

Як повідомлялося, захисниками України у Курській області був ліквідований окупант Олександр Рудь – дворазовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи та багаторазовий чемпіон Росії з шотокан карате-до.

Зазначається, що також у РФ Рудю був присвоєний спортивний розряд «майстер спорту міжнародного класу».

Наразі в соціальних мережах, російських ЗМІ та на сайтах спортивних федерацій відсутня точна інформація про дату, місце та обставини загибелі Рудя. Ймовірно, це пов’язано з тим, що окупанта було ліквідовано на території Курської області.

2 лютого у російському Майкопі був проведений турнір, присвячений пам’яті окупанта Рудя. У коментарі до відео з турніру росіяни вперше визнали, що загарбник був ліквідований на території Курської області.