Іран вистояв: як угода зі США оголила слабкість багаторічної стратегії Заходу

Чому США сіли за стіл переговорів з Іраном

Як я обіцяв, пропоную аналітичний огляд ситуації, яка склалася на Близькому Сході після оголошення домовленості між Іраном та США. Розіб’ю свій огляд на підпункти для кращого сприйняття.

Отже, перше. Крах базової гіпотези: пастка видавання «бажаного за дійсне»

Іранський кейс демонструє руйнування стратегічної аксіоми Вашингтона та Тель-Авіва, що панувала десятиліттями щодо Ірану: «Максимальний тиск, який спричиняє внутрішній розкол і призводить до падіння режиму».

Ця логіка була лінійною і фактично виявилася хибною. Стратегія США та Ізраїлю базувалася на припущенні, що накопичення критичного тиску – санкції, військові удари, дипломатична ізоляція – рано чи пізно призведе до політичного транзиту. Натомість спрацював зворотний ефект: консолідація системи навколо загрози. Іранський режим продемонстрував здатність абсорбувати збитки, яку його противники системно недооцінювали. Для ідеологізованих, безпеково-орієнтованих режимів виживання є абсолютним пріоритетом – заради цього вони готові жертвувати економікою, добробутом громадян і навіть частиною інфраструктури. На виході з кризи еліта відчуває не слабкість, а тріумф.

Друге. Операційна ефективність проти стратегічного результату

Про це я вже багато писав, починаючи з другого тижня війни. Маємо класичну дилему військової стратегії: операційні успіхи не тотожні політичній перемозі.

Ізраїль мав безпрецедентну тактичну свободу дій – знищував іранських лідерів та лідерів іранських проксі-сил, завдавав точкових ударів по інфраструктурі, демонстрував технологічну перевагу. Але ці дії не мали механізму конвертації у зміну влади в Тегерані. Застосування військової сили продемонструвало свою ефективність у завданні економічних та матеріальних збитків, проте виявилося неспроможним змінити внутрішню політичну архітектуру режиму. Навіть повне знищення ядерних об'єктів лише силою було визнано або неможливим, або надто ризикованим.

Парадокс ситуації полягає в наступному: чим точнішими були удари, тим чіткіше вони ілюстрували межу, яку не можна перейти без катастрофічних побічних наслідків. Іран навчився жити всередині цієї межі.

Третє, моє улюблене: розбіжність стратегічних культур: США проти Ізраїлю

Угода унаочнила фундаментальний розкол у сприйнятті загрози між союзниками – і цей розкол структурний, а не ситуативний.

Для Вашингтона пріоритетом є менеджмент ризиків і стабілізація. США мислять категоріями глобальних потоків – морських шляхів, енергетичної безпеки, недопущення великої війни, що зв'язала б їхні ресурси. Угода для них – раціональний інструмент фіксації збитків і повернення до прогнозованості, насамперед через ядерне досьє.

Для Тель-Авіва загроза екзистенційна, принаймні вони так це артикулюють. Стримування або компроміс з Іраном сприймається як поразка, оскільки Тегеран зберігає свій «кільцевий» вплив (Табаат га-Еш) через проксі-мережі. Але угода також наочно показала обмеженість можливостей Ізраїлю диктувати порядок денний супердержаві, коли їхні стратегічні вектори розходяться. Це болюче усвідомлення меж власної військової сили – сили, здатної вигравати битви, але не спроможної самотужки переформатувати політичну карту регіону, і, по суті, крах багаторічної політики Нетаньягу.

Четверте – регіональний контекст: прагматизм країн Перської затоки

Монархії Перської затоки зробили вибір, який виявився несподіваним для прихильників жорсткої антиіранської коаліції. Замість того щоб стати опорою такої коаліції під егідою США та Ізраїлю, вони обрали стратегію хеджування і деескалації. Єдине виняток – ОАЕ, але й тут, скоріше, результат за фактом буде проміжним.

Логіка арабських країн тут прозора: економічна стабілізація і безпека власних торговельних шляхів виявилися важливішими за ідеологічну війну з Тегераном. Для Ер-Ріяда, Дохи і навіть Абу-Дабі Іран – небезпечний сусід, але сусід, з яким треба жити. Це стратегічний реалізм, а не симпатія. Я неодноразово чув від арабських експертів саме таку думку. Як наслідок – дипломатична ізоляція жорсткої лінії Ізраїлю в регіоні, яка стала одним із небачених результатів конфлікту.

П’яте – стратегічні активи Ірану залишилися недоторканими

Іран виходить із кризи, зберігши свої головні геополітичні козирі, і вони навіть не стали предметом першочергових переговорів.

Бачимо асиметричний важіль: здатність загрожувати світовій торгівлі у вузьких місцях – Ормузькій протоці і Баб-ель-Мандебі – залишилася цілком функціональною. Це інструмент глобального шантажу, який змусив США сісти за стіл переговорів і який нікуди не зникне після підписання угоди.

Регіональна мережа впливу, незважаючи на удари, зберігла архітектуру. Взаємозв'язок різних фронтів і партнерських структур – це не просто набір союзників, це система, яку важко демонтувати точковими ударами.

Нарешті, сам факт прямого діалогу з Вашингтоном повертає Іран у вищу лігу дипломатії і послаблює ефект багаторічної ізоляції.

Шосте – пастка переможця, або що буде в Ірані після угоди

Угода – це не фінальна точка, а стартовий пістолет для внутрішньої боротьби за ресурс. І ця боротьба може зробити з Іраном те, чого не зробили ні санкції, ні військові удари.

КВІР виходить із кризи як домінантна сила – економічна, силова і символічна. Але домінування в умовах дефіциту і домінування в умовах ресурсу – це різні стани. Дефіцит консолідує через ієрархію: коли ділити нічого, фракційні апетити придушуються спільною загрозою. Коли з'являється реальний ресурс для розподілу – ієрархія стає перешкодою, а не захистом. Це класична пастка переможця.

Лінії розколу всередині Корпусу не виникнуть після угоди – вони вже існують, просто заморожені. Різні командири контролюють різні економічні анклави: порти, прикордонні переходи, будівельні ринки провінцій. Реконструкція і зняття санкцій означають переділ цих анклавів або їх легалізацію, що автоматично створює конфлікт інтересів. Покоління офіцерів, які воювали в Сирії та Іраку, мають інші очікування, ніж старе покоління революціонерів. Вони вважають, що «заробили». Силова вертикаль, фінансові підрозділи і Басідж мають різну економічну логіку і різних покровителів усередині системи.

Ключове питання, яке визначить наступний цикл іранської політики: хто є реальним розпорядником ресурсів після угоди – уряд чи КВІР? Якщо іноземні інвестиції і контракти йдуть через урядові міністерства – технократи отримують важіль. Якщо КВІР через підконтрольні холдинги перехоплює контракти на рівні реалізації – уряд Пезешкіана стає вітриною без змісту: менеджером легітимності назовні і буфером невдоволення всередині. Історичний патерн однозначний: після кожного великого зовнішнього шоку Корпус розширював економічну присутність, а не звужував.

Але найбільш недооцінений сценарій – не конфлікт між урядом і КВІР, а розкол усередині самого Корпусу через розподіл здобутків. Великі гроші руйнують вертикаль знизу ефективніше, ніж зовнішній тиск. Найближча історична паралель – не іранська, а російська: розподіл активів після розпаду СРСР розколов силові структури на конкуруючі кланові угруповання набагато ефективніше, ніж будь-який зовнішній чинник.

І врешті-решт, новий верховний лідер – Моджтаба Хаменеї, який залишається архітектурною проблемою.

Прихід Моджтаби Хаменеї до влади є продуктом генеральського консенсусу, а не революційної традиції.

На відміну від батька, який десятиліттями вибудовував систему противаг між релігійними авторитетами, цивільними технократами та силовиками, Моджтаба структурно не може виконувати функцію арбітра – бо він є продуктом однієї зі сторін, а не наглядачем над усіма. Коли республіканські інститути або помірковані еліти спробують апелювати до Рахбара з вимогою збалансувати апетити генералів, вони побачать, що апелювати нема до кого. Верховний лідер і КВІР стали одним і тим самим.

Сам факт спадкової передачі влади від батька до сина – ідеологічна катастрофа для системи, яка повалила шаха саме під гаслом ліквідації монархії. Для значної частини традиційного шиїтського духовенства і республіканського крила Моджтаба – «нео-шах» у чалмі. Поки тривала війна, цей розкол маскувався необхідністю виживання. Коли постане питання мирного розподілу ресурсів – він стане видимим.

Моджтаба в цій конфігурації приречений бути розпорядником, а не арбітром. А розпорядник, який вичерпав ресурс або не зміг його справедливо розподілити, стає непотрібним.

Угода закриває одну главу іранської історії. Наступна – про те, чи зможе система, що навчилася виживати під тиском, навчитися жити без нього.