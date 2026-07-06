Похорон Хаменеї: що приховує церемонія

Дату початку похоронної процедури обрали не випадково

Тему поховання Алі Хаменеї вже обсмоктали з усіх боків – від складу офіційних делегацій, френча Медведєва та його страждань від «бодуна» до білих дишдашів саудівської делегації тощо.

Перший чинник – дата початку похоронної процедури (4 липня, День незалежності США), яку чимало оглядачів вважають невипадковою. У принципі, можна погодитися з тим, що це елемент когнітивної війни – перенесення уваги з урочистих святкувань на траурну церемонію.

На думку аналітика Al Jazeera Насра Тага Мустафи, іранське керівництво оголосило дату лише після отримання надійних гарантій від посередників, що Вашингтон стримає будь-яку ізраїльську авантюру під час церемонії. Збіг у часі між оголошенням дати поховання і повідомленнями Пакистану про готовність остаточного тексту угоди також не є випадковим.

Другий чинник – стан здоров'я Моджтаби Хаменеї. Дата поховання могла бути прив'язана до його стану, адже система не хотіла проводити церемонію без можливості появи нового Верховного лідера. Тут варто зазначити, що подальше перебування Моджтаби Хаменеї у статусі «прихованого імама» стає для режиму контрпродуктивним.

Третій чинник – синхронізація з МОУ (Меморандумом про взаєморозуміння). Поховання відбувається в межах 60-денного вікна переговорів після підписання Меморандуму. Це дозволяє режиму одночасно вести переговори і проводити церемонію, яка за внутрішнім наративом є «похованням переможця».

Варто звернути увагу і на символічний вимір: церемонія розгортається під час Мухаррама – місяця шиїтської жалоби, сконцентрованого навколо мучеництва імама Хусейна в Кербелі. Поховання 9 липня збігається з річницею загибелі одного з імамів.

Усипальниця імама Рези в Мешхеді – єдиного з дванадцяти шиїтських імамів, похованого в Ірані – дає режиму постійне мученицьке святилище. Як зазначає доктор Омар Мохаммед з Університету Джорджа Вашингтона: «Тіло потрапляє до усипальниці імама Рези, що дає режиму постійний мученицький майданчик і місце для мобілізації на роки вперед».

Труна Хаменеї була драпірована червоним прапором, який колись майорів над святинею Хусейна – символом опору, жертовності й невідступної відданості істині. Поруч із труною Хаменеї виставлені труни членів його родини, включно з 14-місячною онукою. Це суттєво підсилює наратив мучеництва.

Оскільки те, з'явиться чи ні новий Верховний лідер під час якогось з етапів поховальної церемонії, залишається інтригою, присутність Ахмада Вахіді на похороні є одним із найважливіших аналітичних сигналів. Його поява поряд із труною – це символічне позиціонування: КВІР виходить із тіні разом із похоронною церемонією.

Перша публічна поява нового командувача Корпусу є сигналом, що система функціонує і контролює ситуацію. Показово, що він з'явився не на офіційній церемонії, а на приватному прощанні – мінімальна видимість при максимальному символічному ефекті.

Поховання в Мешхеді 9 липня є найбільш вірогідним моментом для появи Моджтаби: закрита релігійна церемонія в усипальниці без мільйонного натовпу і без ризику замаху.

Якщо він з'явиться – це буде перша публічна поява після поранення і перший символічний акт нового Верховного лідера. Якщо ж не з'явиться навіть там – питання про реальний стан справ залишається відкритим.

Відсутність Моджтаби є найпромовистішим симптомом стану нової влади. Система компенсує це масштабом самої церемонії, але підміна лідера видовищем є очевидною.