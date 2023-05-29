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РФ планує провести великий військовий парад: названо дату і місце

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ планує провести великий військовий парад: названо дату і місце
До повномасштабної війни Путін особисто приймав парад ВМФ РФ
фото з відкритих джерел

Військово-морський парад пройде у двох містах Росії

Країна-терористка Росія планує свій головний військово-морський парад у День ВМФ РФ, 30 липня, у Санкт-Петербурзі та Кронштадті. Про це пропагандистському російському агентству ТАСС повідомили джерела, близькі до військового відомства та оборонно-промислового комплексу.

«Прийнято принципове рішення про проведення головного військово-морського параду 30 липня», – сказав один із співрозмовників агентства. Другий підтвердив цю інформацію.

Нагадаємо, у Москві 9 травня пройшов святковий парад, присвячений дню перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть.

Зауважимо, промова Путіна була короткою (як і сам парад) й без розповідей про уявні «перемоги великої російської армії». Не пролунали й слова про військові поразки країни-агресорки.

Зокрема, на парад завітали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов.

Проте, президенти дружніх до Путіна країн сиділи засмученими. Урочистості, до яких так готувався диктатор, не вразили закордонних політиків. Їм не сподобався ані виступ президента країни-агресорки, ані російські військові й техніка

Теги: росія парад військові

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