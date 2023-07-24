Загибель пропагандиста не робить його журналістом

Агресор, як і його пропагандисти, роблять все можливе, щоб знищити Україну та українців

Як голова Національної спілки журналістів України я невідкладно звернувся до керівництва Міжнародної федерації журналістів та Європейської федерації журналістів із закликом не підігравати російській пропаганді через заяву організацій про необхідність розслідування загибелі в Україні «журналіста» – російського пропагандиста «РІА Новости» Ростислава Журавльова.

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Працівник російського державного ЗМІ Ростислав Журавльов займався пропагандою, розпалював ворожнечу до українців та заохочував війну. До всього, загиблий зі зброєю в руках підтримував сепаратистів на сході України у 2014-2015 роках. Нинішня смерть Ростислава Журавльова у тимчасово окупованому Запоріжжі є смертю російського пропагандиста під час служби Кремлю.

Агресор, як і його пропагандисти, роблять все можливе, щоб знищити Україну та українців. Убивство невинних жителів вони називають спецоперацією і свідомо замовчують ті звірства, які чинить їх країна.

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Тисячі людей загинули від російської зброї, сотні тисяч гектарів заміновано, щодня гинуть українські воїни, захищаючи рідну землю.

ЄФЖ та МФЖ свого часу заперечили журналістський статус прокремлівського союзу журналістів росіі і зупинили членство сжр в МФЖ. І ми це щиро вітаємо! Але визнавати у своїх заявах пропагандистів журналістами не варто навіть за трагічних обставин.

Закликаємо європейських та міжнародних колег памʼятати, слово в руках кремля – це зброя, яка знищує все живе на своєму шляху.

Запрошуємо поважних колег з МФЖ та ЄФЖ відвідати Україну аби переконатися – росія – це нелюд, у якого руки по лікті у крові.