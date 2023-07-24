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Сергій Томіленко Голова Національної спілки журналістів України

Загибель пропагандиста не робить його журналістом

glavcom.ua
Військові Збройних сил України ліквідували російського військкора Ростислава Журавльова
фото з відкритих джерел

Агресор, як і його пропагандисти, роблять все можливе, щоб знищити Україну та українців

Як голова Національної спілки журналістів України я невідкладно звернувся до керівництва Міжнародної федерації журналістів та Європейської федерації журналістів із закликом не підігравати російській пропаганді через заяву організацій про необхідність розслідування загибелі в Україні «журналіста» – російського пропагандиста «РІА Новости» Ростислава Журавльова.

Працівник російського державного ЗМІ Ростислав Журавльов займався пропагандою, розпалював ворожнечу до українців та заохочував війну. До всього, загиблий зі зброєю в руках підтримував сепаратистів на сході України у 2014-2015 роках. Нинішня смерть Ростислава Журавльова у тимчасово окупованому Запоріжжі є смертю російського пропагандиста під час служби Кремлю.

Агресор, як і його пропагандисти, роблять все можливе, щоб знищити Україну та українців. Убивство невинних жителів вони називають спецоперацією і свідомо замовчують ті звірства, які чинить їх країна.

Тисячі людей загинули від російської зброї, сотні тисяч гектарів заміновано, щодня гинуть українські воїни, захищаючи рідну землю.

ЄФЖ та МФЖ свого часу заперечили журналістський статус прокремлівського союзу журналістів росіі і зупинили членство сжр в МФЖ. І ми це щиро вітаємо! Але визнавати у своїх заявах пропагандистів журналістами не варто навіть за трагічних обставин.

Закликаємо європейських та міжнародних колег памʼятати, слово в руках кремля – це зброя, яка знищує все живе на своєму шляху.

Запрошуємо поважних колег з МФЖ та ЄФЖ відвідати Україну аби переконатися – росія – це нелюд, у якого руки по лікті у крові.

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Теги: окупанти смерть пропагандист

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Сергій Томіленко

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