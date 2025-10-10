Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК

Фахівці розпочали ліквідацію наслідків масштабного обстрілу

У ніч на 10 жовтня були атаковані теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок ударів серйозно постраждало обладнання ТЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків. За попередньою інформацією, окупанти ударом поранили енергетика. Йому було оперативно надано усю необхідну допомогу та доправлено до лікарні.

Варто зазначити, що це не перша атака на теплоелектростанції компанії за останні дні. 7 жовтня через обстріл ТЕС було поранено двох енергетиків. Тієї ж доби під масованим ударом ворога вчергове опинилася збагачувальна фабрика компанії на Донеччині. Загалом з початку повномасштабного вторгнення лише ТЕС ДТЕК Енерго були атаковані понад 200 разів.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 9 жовтня окупаційна армія знову атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.