Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК
Унаслідок атаки постраждав енергетик ДТЕК
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Фахівці розпочали ліквідацію наслідків масштабного обстрілу

У ніч на 10 жовтня були атаковані теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок ударів серйозно постраждало обладнання ТЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків. За попередньою інформацією, окупанти ударом поранили енергетика. Йому було оперативно надано усю необхідну допомогу та доправлено до лікарні.

Варто зазначити, що це не перша атака на теплоелектростанції компанії за останні дні. 7 жовтня через обстріл ТЕС було поранено двох енергетиків. Тієї ж доби під масованим ударом ворога вчергове опинилася збагачувальна фабрика компанії на Донеччині. Загалом з початку повномасштабного вторгнення лише ТЕС ДТЕК Енерго були атаковані понад 200 разів.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 9 жовтня окупаційна армія знову атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.

Читайте також:

Теги: ТЕС ДТЕК відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко
ДТЕК з американцями побудував найбільший павербенк в Україні
11 вересня, 11:55
Yasno запускає грантову програму для ветеранського бізнесу
Yasno запускає грантову програму для ветеранського бізнесу
11 вересня, 17:09
Посол США в Україні Джулія Девіс
Посол США назвала українську компанію, яка перебуває на «передовій енергетичної стійкості»
11 вересня, 17:45
FPV-дрон влучив в автівку ремонтної бригади
Росіяни атакували енергообʼєкт в Дніпропетровській області
10 вересня, 17:57
Відповідно до аналізу ціни в Україні та Європі з серпня по вересень зменшились приблизно на 17-46%
ДТЕК розвінчав міфи про аномалії на енергоринку
14 вересня, 17:15
10 працівників було відзначено почесною грамотою Кабінету міністрів України, а ще четверо були нагороджені подякою премʼєр-міністра України
Уряд відзначив нагородами 15 працівників ДТЕК
16 вересня, 16:53
Наразі інформація про жертви та постраждалих уточнюється
Вибухи у Білгороді: у місті перебої з електропостачанням (відео)
6 жовтня, 14:08
Через удари РФ по критичній інфраструктурі лівий берег Києва залишився без енергопостачання
Удар по столиці. ДТЕК повідомив, коли у киян зʼявиться світло
Сьогодні, 07:42
Обладнання після удару в непридатному стані
Росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК
8 жовтня, 17:51

Події в Україні

Сирський розповів про ефективність української ППО
Сирський розповів про ефективність української ППО
Повітряні сили повідомили, чим окупанти били по енергосистемі України
Повітряні сили повідомили, чим окупанти били по енергосистемі України
Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК
Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК
В яких областях запроваджено аварійні відключення світла: деталі від «Укренерго»
В яких областях запроваджено аварійні відключення світла: деталі від «Укренерго»
Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року
Росія здійснила масований удар у третю річницю атак на енергосистему України
Росія здійснила масований удар у третю річницю атак на енергосистему України

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua