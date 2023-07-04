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Атака РФ по Первомайському: у місті зросла кількість жертв

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Атака РФ по Первомайському: у місті зросла кількість жертв
Внаслідок ракетного удару було пошкоджено вісім багатоповерхових будинків і вісім автомобілів
фото: ДСНС

Станом на 18:00 через російську агресію постраждали 43 людини, зокрема, 12 дітей

Російські окупанти вдарили ракетою «Іскандер» по Первомайському в Харківській області. Станом на 18:00 постраждали 43 людини, зокрема, 12 дітей. У тому числі двоє немовлят. Про це повідомляє ДСНС.

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Внаслідок російської атаки постраждали 43 людини, зокрема, 12 дітей
фото: ДСНС

«За інформацією медиків, стан 10-місячного хлопчика, який потрапив до реанімації, стабілізували. Інші діти отримали легкі осколкові поранення, забиття і подряпини. Усім надана медична допомога», – повідомляють у ДСНС.

Також внаслідок ракетного удару було пошкоджено вісім багатоповерхових будинків і вісім автомобілів.

Як повідомлялося, у місті Первомайський Харківської області 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено ракетою «Іскандер»

До слова, протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району на Харківщині. У Чернещині Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджена територія ферми. Також вчора окупанти обстріляли смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджені житлові будинки, без жертв

Теги: ДСНС діти обстріл Харківщина російська ракета

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