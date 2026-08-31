Запорізька область: окупанти вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу (фото)
Ушкоджень зазнали пожежна автоцистерна та легковий автомобіль
Уночі 31 серпня російська терористична армія поцілила безпілотником по пожежно-рятувальній частині в одному з населених пунктів Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Унаслідок удару пошкоджена покрівля, вікна та двері будівлі підрозділу. Крім цього, ушкоджень зазнала пожежна автоцистерна та легковий автомобіль.
Зазначається, що особовий склад знаходився в укритті, ніхто з рятувальників не постраждав.
Нагадаємо, у ніч на 31 серпня російська окупаційна армія вдарила FPV-дроном по багатоповерховому будинку у Запоріжжі. Двоє людей, серед яких підліток, дістали поранення внаслідок атаки.
До слова, російські війська вранці 31 серпня завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області. Окупанти застосували авіабомбу ФАБ-500, внаслідок чого зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку. Є постраждалі.
Як повідомлялося, у ніч на 31 серпня (з 18:00 30 серпня) РФ атакувала Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Читайте також:
Коментарі — 0