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Запорізька область: окупанти вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Запорізька область: окупанти вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу (фото)
Ніхто з рятувальників не постраждав
фото: ДСНС Запоріжжя

Ушкоджень зазнали пожежна автоцистерна та легковий автомобіль

Уночі 31 серпня російська терористична армія поцілила безпілотником по пожежно-рятувальній частині в одному з населених пунктів Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок удару пошкоджена покрівля, вікна та двері будівлі підрозділу. Крім цього, ушкоджень зазнала пожежна автоцистерна та легковий автомобіль.

Запорізька область: окупанти вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу (фото) фото 1
Запорізька область: окупанти вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу (фото) фото 2

Зазначається, що особовий склад знаходився в укритті, ніхто з рятувальників не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня російська окупаційна армія вдарила FPV-дроном по багатоповерховому будинку у Запоріжжі. Двоє людей, серед яких підліток, дістали поранення внаслідок атаки.

До слова, російські війська вранці 31 серпня завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області. Окупанти застосували авіабомбу ФАБ-500, внаслідок чого зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку. Є постраждалі.

Як повідомлялося, у ніч на 31 серпня (з 18:00 30 серпня) РФ атакувала Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

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Теги: Запорізька область ДСНС війна

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