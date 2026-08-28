Паливна криза в Росії: Кремль приховує справжні масштаби дефіциту

Як у Кремлі ховають реальні масштаби проблеми

На минулому тижні паливна криза у РФ набирала обертів. На ринку періодично виникали сигнали, які підтверджували дефіцит пального навіть в європейській частині РФ.

Енергетичний віцепрем’єр Новак щоденно віддавав накази: забезпечити, оптимізувати, усунути і т.д. Більшість з цих наказів не працювали, а їх основним призначенням було підтримувати у росіян віру, що в них ось-ось все налагодиться.

На завершенні тижня російські чиновники заявили, що ряд НПЗ нарешті вийшли з ремонтів і ситуація покращиться. Думаю, що встановити, хто там вийшов з ремонтів, і повторно відправити туди по кілька десятків БпЛА, не буде великою проблемою.

Цікаво, що про імпортне пальне з Індії і Марокко на минулому тижні ніхто з російських Топ-чиновників не згадував. Єдине, що Мінфін рф вказав, що не буде у бюджетній статистиці відокремлювати імпортний-демпфер, тобто витрати бюджету РФ для імпортерів пального, щоб ціни на АЗС не вискакували за 200 рублів за літр. По суті, Мінфін засекретив ці втрати бюджету.

Також важливо, що наприкінці минулого тижня енергетичний віцепрем’єр уряду РФ Новак порадував українців переглядом планів ремонту російських НПЗ.

Якщо так піде далі, то через порушення технології експлуатації російські НПЗ будуть загоратись самі, навіть без участі українських БпЛА. Якщо такий сценарій буде реалізований, то віцепрем’єра уряду РФ Новака потрібно буде якось відзначити, наприклад грамотою за економію коштів ЗСУ.