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«Дістали таки». Мадяр похвалився результатами «полювання» на російські цілі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Дістали таки». Мадяр похвалився результатами «полювання» на російські цілі
Російський Геленджик після успішного українського удару
фото: Supernova+

Під удар потрапили позиція С-400 у Геленджику, ще чотири елементи ППО та три судна «тіньового флоту» РФ

У ніч проти 9 серпня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по російських цілях на території РФ та в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді з позивним Мадяр.

Однією з цілей стала позиція С-400 у Геленджику. За словами Бровді, напередодні, 8 серпня, комплекс протягом кількох годин здійснив шість пусків ракет. Після ураження позиція С-400 горіла близько трьох годин. Крім того, у ніч проти 9 серпня Сили безпілотних систем уразили ще чотири елементи російської протиповітряної оборони на території РФ.

У Чорному морі під удар потрапили три судна, які належать до російського «тіньового флоту»: нафтовий танкер та два суховантажі. Танкер уразили оператори 413-го окремого полку СБС «Рейд». По двох суховантажах спільно відпрацювали оператори «Рейду» та 412-ї окремої бригади Сил безпілотних систем Nemesis.

Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді оприлюднив відео роботи українського дрона поблизу російського Геленджика. На ньому видно,  як три керовані ракети російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» не змогли уразити безпілотник, після чого той атакував судно тіньового флоту РФ.

За інформацією Bloomberg, Україна погодилася утримуватися від ударів по окремих неросійських нафтових танкерах та об'єктах інфраструктури у Чорному морі, які мають важливе значення для експорту казахстанської нафти. Домовленості було досягнуто за посередництва Сполучених Штатів. 

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Теги: Роберт Бровді флот флот РФ системи ППО росія безпілотник Чорне море ЗСУ

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