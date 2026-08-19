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103 українські захисники вдома: наймолодшому воїну – 26 років, найстаршому – 59

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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103 українські захисники вдома: наймолодшому воїну – 26 років, найстаршому – 59
Наймолодшому оборонцю – 26 років, найстаршому – 59
фото: Офіс президента

Серед повернутих є також тяжкопоранені та тяжкохворі захисники, їм вже надається необхідна допомога

Україні вдалося звільнити з російського полону 103 оборонця, серед яких ті, хто героїчно боронив Маріуполь. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає «Главком» .

Йдеться про воїнів ЗСУ, зокрема бійців Територіальної оборони та Військово-Морських Сил, а також Нацгвардії та Держприкордонслужби. Вони обороняли Україну на Донецькому (зокрема у Маріуполі), Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Запорізькому напрямках.

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Хто серед звільнених

Переважна більшість повернутих – солдатський та сержантський склад, це 99% звільнених. Наймолодшому оборонцю – 26 років, найстаршому – 59. Двоє з військових учора святкували день народження – їм виповнилося 34 та 45 років. Серед повернутих є також тяжкопоранені та тяжкохворі захисники, їм вже надається вся необхідна допомога.

103 українські захисники вдома: наймолодшому воїну – 26 років, найстаршому – 59 фото 1
фото: Офіс президента

Що відомо про сам обмін

Омбудсман та його представник з прав осіб, позбавлених свободи внаслідок російської агресії, Юрій Ковбаса безпосередньо перебували на місці обміну. Вони беруть участь у процесах повернення українців додому та слідкують за дотриманням норм міжнародного гуманітарного права.

За його словами, по кількох повернутих оборонцях того ж дня вдалося вийти на зв'язок з їхніми родинами та допомогти у вирішенні низки питань. Комунікацію та підтримку родин полонених і зниклих безвісти він визначає як ключовий напрям своєї роботи.

103 українські захисники вдома: наймолодшому воїну – 26 років, найстаршому – 59 фото 2
фото: Офіс президента

Скільки українців повернулися з полону загалом

Загалом від 24 лютого 2022 року в Україні вже повернулося 9 716 українців.

«Це все – результат боротьби за кожне українське життя, що є важливою частиною мирного треку. Бо мир для України – це не просто тиша на полі бою. Мир – це коли наші люди вдома», – наголосив Лубінець.

Він додав, що жоден мирний процес не може вважатися повним, доки українці залишаються в російському полоні, і закликала говорити про це на всіх рівнях з усіма міжнародними партнерами.

Нагадаємо, що раніше медикиня пропонувала воїну операцію на здоровому хребті заради звільнення із ЗСУ.

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Теги: ЗСУ війна обмін полоненими

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