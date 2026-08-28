Росія вдарила по «Епіцентру» в Запоріжжі

Будівля торговельного центру зазнала пошкоджень

Російські війська вкотре атакували територію торговельного центру «Епіцентр» у Запоріжжі. Внаслідок удару пошкоджено будівлю та виникла велика пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

«Ворог вкотре завдав удару по території торговельного центру Запоріжжя», – повідомив очільник області.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки одна людина потребує допомоги лікарів. На місці удару спалахнула велика пожежа. Інформація про масштаби руйнувань та остаточну кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, раніше радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов із позивним Флеш попередив, що російські війська можуть зосередити удари на великих торговельних центрах України.

За його словами, характер російських атак змінюється не лише на фронті, а й у тилових регіонах. Через застосування балістичних ракет і швидкісних реактивних безпілотників після оголошення повітряної тривоги у людей може залишатися значно менше часу, щоб дістатися безпечного місця.

Російські війська протягом серпня вже неодноразово атакували торговельні об'єкти у Запоріжжі. У ніч проти 12 серпня внаслідок атаки російських безпілотників спалахнула масштабна пожежа у торговельному центрі «Епіцентр». Вогонь охопив близько 10 тис. кв. м.

Під час ліквідації наслідків рятувальникам доводилося призупиняти роботи та переходити в укриття через загрозу повторних російських ударів. Згодом надзвичайники повністю ліквідували пожежу.

Вже у ніч проти 15 серпня російські війська знову атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із дронів поцілив у торговельний центр, де виникла пожежа, ще один – у територію промислового підприємства.