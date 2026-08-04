Ще більше зеків у РФ зможуть піти на війну: Путін підписав поправки до закону

Зміни стосуються засуджених та обвинувачених у низці злочинів невеликої й середньої тяжкості

Президент Росії Володимир Путін підписав поправки до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», які розширюють перелік осіб із судимістю, що можуть укладати контракти з Міністерством оборони РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Відтепер право на контрактну службу отримають громадяни, які мають судимість або перебувають під слідством за злочини невеликої та середньої тяжкості. Також це стосується окремих справ, пов’язаних із незаконним обігом зброї та вибухових речовин, порушенням правил безпеки, а також деякими військовими й транспортними злочинами.

Водночас обмеження залишаються для осіб, яких звинувачують або засудили за низкою тяжких злочинів. Зокрема, йдеться про злочини проти статевої недоторканності неповнолітніх, тероризм, державну зраду, шпигунство, диверсії, екстремізм, вимагання та інші злочини проти державної безпеки.

Цього ж дня, 4 серпня, Путін також підписав закон, який передбачає обмеження прав для осіб, яких у Росії переслідують заочно за критику влади.

Нагадаємо, Кремль вдається до дедалі жорсткіших методів, щоб змусити росіян воювати проти України – серед них побиття й маніпуляції, що посилює очікування другої хвилі примусової мобілізації.

Раніше російський вʼязень Олександр Аббасов-Дерсхан, який підписав контракт з Міноборони РФ, розповів журналістам про розчарування теперішнім життям та російською владою. Опинившись на війні проти України у складі підрозділу «Шторм Z», Олександр підірвався на протипіхотній міні армії РФ та втратив ногу.

Окупант вважає, що йому пощастило з евакуацією і втрата ноги врятувала життя. Вже наступного дня решту групи відправили назад на бойове завдання. З приблизно 180 чоловіків вижив лише один.