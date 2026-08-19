Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чому Заходу бракує ракет до Patriot і як це впливає на захист України – The Economist

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Чому Заходу бракує ракет до Patriot і як це впливає на захист України – The Economist
Пускова установка зі складу зенітно-ракетного комплексу Patriot PAC-3MSE
фото: US Army

Захід потерпає від дефіциту ракет до Patriot через війну Трампа з Іраном

Вичерпання арсеналу західних ракет-перехоплювачів призвело до критичної ситуації в протиповітряній обороні України, яка стикнулася із зростанням кількості балістичних та гіперзвукових атак з боку РФ. Про це пише «Главком» із посиланням на The Economist.

Як повідомляє видання, показник збиття балістичних ракет в Україні впав із 70% у березні до 20% у липні. Скрутне становище стало найгострішим проявом глобального дефіциту снарядів PAC-3 MSE, який також змусив президента США Дональда Трампа неодноразово відмовлятися від погроз поновити війну з Іраном, а постачання замовлення для Швейцарії відкласти на строк до семи років.

Експерти наголошують, що в умовах системних ракетних атак альтернатив американським комплексам практично немає.

«Patriot – це універсальне рішення: воно потрібне нечасто, але коли потрібно, мало що інше підійде», – пояснив Джастін Бронк із британського аналітичного центру RUSI.

Безпосередньою причиною кризи стало надмірне використання ракет США та союзниками під час конфлікту з Іраном: за даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), Пентагон витратив майже дві третини своїх довоєнних запасів Patriot. За оцінками CSIS, на відновлення цих ресурсів знадобиться час аж до 2029 року, і то за умови схвалення Конгресом рекордного оборонного бюджету в $1,5 трлн. Ситуація ускладнюється суттєвою диспропорцією у вартості: один перехоплювач PAC-3 MSE коштує $4-5 млн, тоді як іранські «шахеди» та російські ракети є значно дешевшими, а для ураження однієї цілі зазвичай потрібно щонайменше дві ракети ППО.

На тлі наближення зими Україна запросила у союзників щонайменше 300 перехоплювачів, проте європейські країни дедалі частіше відмовляються від їх передачі. У зв'язку з цим українська оборонна промисловість та нові західні компанії розпочали роботу над власними альтернативними розробками, зокрема проєктом «Фрейя».

«Їхня мета – розробити перехоплювач, вартість якого становитиме чверть від вартості PAC-3, без використання американських технологій, а випробування мають розпочатися наступного року», – зазначається у статті щодо українсько-європейської ініціативи, яку аналітик Дуглас Баррі з IISS називає «місячним проєктом».

Водночас компанія Lockheed Martin розробляє дешевшу модифікацію PAC-3 ACE («Baby Patriot») із можливим запуском у 2028 році, однак для поточного захисту українських міст країна продовжує потребувати термінових постачань наявних систем.

Як відомо, президент США Дональд Трамп змінив позицію щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot через побоювання, що критично важлива американська технологія може потрапити до рук Росії.

Раніше американський президент подавав передачу Україні секретних креслень найсучаснішої американської ракети як доволі просту справу. Під час саміту НАТО в Анкарі в липні Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському про готовність Вашингтона надати відповідний дозвіл.

Також американські компанії Lockheed Martin і Raytheon не поспішають передавати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, побоюючись, що українські підприємства зможуть виготовляти їх дешевше та швидше, ніж у США. 

За інформацією The Atlantic, офіційно компанії посилаються на ризики витоку технологій та передачі інтелектуальної власності. Однак, як зазначає видання з посиланням на джерело в Конгресі США, головна проблема – можливість того, що Україна вдосконалить Patriot і налагодить його масштабне виробництво за значно нижчою собівартістю, ніж у Сполучених Штатах.

Теги: війна Україна США Patriot

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вільям Шетнер зіграв капітана Джеймса Тіберія Кірка у фільму «Зоряний шлях»
Капітан «Зоряного шляху» 95-річний Вільям Шетнер вперше розповів про рак
23 липня, 14:40
Оренда житла в Україні продовжує дорожчати майже в усіх регіонах країни
Ужгород обігнав Київ: де в Україні найдорожче та найдешевше орендувати квартиру
31 липня, 16:00
Звільнені населені пункти розташовані у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях
Військові повідомили, які 26 сіл звільнили під час наступу, та показали відео
12 серпня, 18:30
Наслідки удару по російському підприємству
Україна розкрила, чим атакувала завод ракетного палива у Росії
17 серпня, 22:11
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
На Житомирщині РФ атакувала аграрне підприємство: серед постраждалих є діти
30 липня, 12:53
На думку Круткова, нинішня війна не дає підстав сподіватися на простий сценарій завершення
Відомий комбриг розказав, яким уявляє останній день війни
9 серпня, 16:15
Артему Авсєєву назавжди 30 років
Боронив Україну на запорізькому напрямку. Згадаймо Артема Авсєєва
11 серпня, 09:00
Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик допустив масштабну провокацію Кремля протягом місяців
Польща почала готуватися до можливої війни з Росією
17 серпня, 15:23
Через ракетну атаку РФ загинули люди
Удар по Печенігах на Харківщині. Зеленський пообіцяв відплату Росії
Вчора, 11:28

Події в Україні

Чому Заходу бракує ракет до Patriot і як це впливає на захист України – The Economist
Чому Заходу бракує ракет до Patriot і як це впливає на захист України – The Economist
США шукають підрядників для виготовлення деталей до Bradley для України
США шукають підрядників для виготовлення деталей до Bradley для України
The Economist: Атаки РФ завдають серйозної шкоди економіці України
The Economist: Атаки РФ завдають серйозної шкоди економіці України
Росія атакувала Харківщину керованими авіаційними бомбами
Росія атакувала Харківщину керованими авіаційними бомбами
Російський безпілотник атакував Запоріжжя: є поранений
Російський безпілотник атакував Запоріжжя: є поранений
192 бої за добу: лінія фронту станом на 18 серпня 2026
192 бої за добу: лінія фронту станом на 18 серпня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
112K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
76K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Вчора, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Вчора, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Вчора, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Вчора, 16:37
В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
17 серпня, 20:24

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua