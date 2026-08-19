Чому Заходу бракує ракет до Patriot і як це впливає на захист України – The Economist

Захід потерпає від дефіциту ракет до Patriot через війну Трампа з Іраном

Вичерпання арсеналу західних ракет-перехоплювачів призвело до критичної ситуації в протиповітряній обороні України, яка стикнулася із зростанням кількості балістичних та гіперзвукових атак з боку РФ. Про це пише «Главком» із посиланням на The Economist.

Як повідомляє видання, показник збиття балістичних ракет в Україні впав із 70% у березні до 20% у липні. Скрутне становище стало найгострішим проявом глобального дефіциту снарядів PAC-3 MSE, який також змусив президента США Дональда Трампа неодноразово відмовлятися від погроз поновити війну з Іраном, а постачання замовлення для Швейцарії відкласти на строк до семи років.

Експерти наголошують, що в умовах системних ракетних атак альтернатив американським комплексам практично немає.

«Patriot – це універсальне рішення: воно потрібне нечасто, але коли потрібно, мало що інше підійде», – пояснив Джастін Бронк із британського аналітичного центру RUSI.

Безпосередньою причиною кризи стало надмірне використання ракет США та союзниками під час конфлікту з Іраном: за даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), Пентагон витратив майже дві третини своїх довоєнних запасів Patriot. За оцінками CSIS, на відновлення цих ресурсів знадобиться час аж до 2029 року, і то за умови схвалення Конгресом рекордного оборонного бюджету в $1,5 трлн. Ситуація ускладнюється суттєвою диспропорцією у вартості: один перехоплювач PAC-3 MSE коштує $4-5 млн, тоді як іранські «шахеди» та російські ракети є значно дешевшими, а для ураження однієї цілі зазвичай потрібно щонайменше дві ракети ППО.

На тлі наближення зими Україна запросила у союзників щонайменше 300 перехоплювачів, проте європейські країни дедалі частіше відмовляються від їх передачі. У зв'язку з цим українська оборонна промисловість та нові західні компанії розпочали роботу над власними альтернативними розробками, зокрема проєктом «Фрейя».

«Їхня мета – розробити перехоплювач, вартість якого становитиме чверть від вартості PAC-3, без використання американських технологій, а випробування мають розпочатися наступного року», – зазначається у статті щодо українсько-європейської ініціативи, яку аналітик Дуглас Баррі з IISS називає «місячним проєктом».

Водночас компанія Lockheed Martin розробляє дешевшу модифікацію PAC-3 ACE («Baby Patriot») із можливим запуском у 2028 році, однак для поточного захисту українських міст країна продовжує потребувати термінових постачань наявних систем.

Як відомо, президент США Дональд Трамп змінив позицію щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot через побоювання, що критично важлива американська технологія може потрапити до рук Росії.

Раніше американський президент подавав передачу Україні секретних креслень найсучаснішої американської ракети як доволі просту справу. Під час саміту НАТО в Анкарі в липні Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському про готовність Вашингтона надати відповідний дозвіл.

Також американські компанії Lockheed Martin і Raytheon не поспішають передавати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, побоюючись, що українські підприємства зможуть виготовляти їх дешевше та швидше, ніж у США.

За інформацією The Atlantic, офіційно компанії посилаються на ризики витоку технологій та передачі інтелектуальної власності. Однак, як зазначає видання з посиланням на джерело в Конгресі США, головна проблема – можливість того, що Україна вдосконалить Patriot і налагодить його масштабне виробництво за значно нижчою собівартістю, ніж у Сполучених Штатах.