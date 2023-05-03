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«У вас дах горить». Як українці відреагували на атаку на Кремль

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«У вас дах горить». Як українці відреагували на атаку на Кремль
Українці зазначили, що російська риторика помітно змінилася: від «Київ за три дні» до «Україна атакувала Кремль»
скріншот з відео

Удар по Кремлю спровокував хвилю мемів в українських соцмережах

Уночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Таку заяву зробили у Кремлі. У соціальних мережах українці бурхливо відреагували.

«Спеціальна військова операція. Від «Київ за три дні» до «Україна атакувала Кремль». Все за планом, всі завдання виконуються, ага», – пише журналіст Сергій Костеж.

Наративи російських пропагандистів справді змінилися. Якщо раніше вони вихвалялися планами взяти столицю України за три дні, то тепер наввипередки пишуть, що Путін не постраждав.

Підприємець Сергій Марченко також не втримався від коментаря: пожартував, що сам Путін і справді не постраждав, проте постраждали елементи його одягу.

«У вас дах горить». Як українці відреагували на атаку на Кремль фото 1

Соціальні мережі почали наповнюватися мемами. Вигадливі користувачі показали, як Путін проводитиме парад на 9 травня.

«У вас дах горить». Як українці відреагували на атаку на Кремль фото 2

Після терористичної атаки на багатоповерхівку в Умані, російське міноборони цинічно написало, що потрапило «точно в ціль». Не втрималися й українці – безпілотник точно влучив у кремлівський дах.  

«У вас дах горить». Як українці відреагували на атаку на Кремль фото 3
«У вас дах горить». Як українці відреагували на атаку на Кремль фото 4

У мережі зазначили, що «репетиція на 9 травня» пройшла успішно – та показали наслідки, які очікуватимуть Москву дуже скоро.

«У вас дах горить». Як українці відреагували на атаку на Кремль фото 5

«Головне, щоб не було війни», «Я чув якісь хлопки в небі…», «То наше ППО», – такі повідомлення наразі ширяться в мережі, проте пишуть їх не росіяни, а українці, насміхаючись над страхом окупантів. Їм не було страшно знищувати українські міста та вбивати тисячі людей, проте за своє життя вони переживають навіть тоді, коли для них не існує загрози.  

«У вас дах горить». Як українці відреагували на атаку на Кремль фото 6

Уникнути ударів росіянам не допомогло й славнозвісне російське ППО, які в останні місяці розставляли по центральним районам Москви. 

«У вас дах горить». Як українці відреагували на атаку на Кремль фото 7

Насміхаються й над реакцією пресслужби Кремля, яка повідомила, що ЗСУ вчинили «терористичний акт».   .

«Ну от, обстріляли безпілотниками Кремль. Бачать же: там живе стара людина. Хвора. Пенсіонер», – гигочуть українці.   

«У вас дах горить». Як українці відреагували на атаку на Кремль фото 8

Пожартували й про «кремль брюле» з хрусткою скоринкою.

«У вас дах горить». Як українці відреагували на атаку на Кремль фото 9

Нагадаємо, що 3 травня Росія заявила, що ЗСУ намагалися вночі вдарити по Кремлю. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ. Крім того, у Росії заявили, що залишають за собою право вжити заходів у відповідь «там і тоді, де і коли вважатимуть за потрібне». Зазначимо, що такі заяви Росія часто робить перед ракетними атаками чи провокаціями.

Після нічного удару Москва заборонила запускати будь-які безпілотники та пригрозила за це суровим покаранням. 

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Теги: росія путін українці соціальні мережі мем

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