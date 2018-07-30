Вже за рік Києвом може йти один хресний хід - Української православної церкви

Хресний хід Української православної церкви, 28 липня 2018 року

Створення єдиної церкви в Україні не тільки покладе край розколу в українському православ'ї, але і послабить вплив УПЦ МП

Дві ходи в Києві, присвячених Дню хрещення Київської Русі-України, традиційно розділили православних вірян на два табори. Перші вийшли на заклик Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), другі стали під прапори Київського патріархату (УПЦ КП). Очевидно, такий розподіл ми спостерігаємо востаннє. Вселенський собор розглядає питання про надання українцям права на створення єдиної автокефальної православної церкви. Тому не виключено, що рівно через рік вулицями Києва буде йти єдина колона - Української православної церкви.

В очікуванні Томосу

28 липня 2018 року українські православні чекали з особливим нетерпінням. Оскільки президент Петро Порошенко неодноразово заявляв: в цей день Вселенський собор може оголосити про створення єдиної православної церкви в Україні. Утім, цього так і не сталося. Константинопольська церква підтвердила свій намір відновити автокефальну українську церкву, але коли саме це відбудеться, представники Вселенського патріарха Варфоломія, які прибули до Києва, так і не уточнили.

Питання про надання Києву томосу (указу настоятеля) про автокефалію церкви в Україні, звичайно ж, політичне, а не духовне. Його розв'язання залежить, у тому числі, й від позиції Російської православної церкви (РПЦ), представленої в українській державі УПЦ МП. А ця православна «армія», що має понад 11 тисяч парафій, 85 єпископів, близько 10 тисяч священиків і понад п'яти тисяч ченців, була і залишається підконтрольною Москві. Присутність на ході УПЦ МП відверто проросійських політиків, видання напередодні 1030-ї річниці в Києво-Печерській лаврі альбому з фотографіями Путіна і подяками на адресу Кремля красномовно свідчать про тісний зв'язок УПЦ з Московським патріархатом.

Так, у Російській православній церкві кажуть про те, що УПЦ МП має автономію. Так, православ'я нібито не має кордонів. Так, парафіянами Московського патріархату в Україні є сотні тисяч українців. Але все це не виключає того, що для Кремля церква була і залишається інструментом впливу на уми громадян сусідньої держави. В умовах війни, яку зараз проти України веде Росія, цей інструмент перетворюється на потужну зброю. Розуміння цього змушує Київ нагадувати Вселенському патріарху і Собору про своє бажання мати єдину православну церкву.

Крок лівою

Хода УПЦ МП вулицями Києва давно вже перетворилась на демонстрацію сили. Такою її намагаються представити колишні соратники Віктора Януковича, що зберігають вплив на церковне життя і медіа України. Незліченні анонси на телебаченні, спецпроекти, телепрограми, стук палицею по суспільній свідомості мають одну чітку мету - показати українській владі, що УПЦ МП сильна як ніколи. Особливо якщо на чолі цієї ходи йдуть політики, яких українці хотіли б бачити скоріше на лаві підсудних, а не з іконами та хрестами в руках.

Для колишніх представників Партії регіонів боротьба за УПЦ МП - боротьба за своє політичне майбутнє. Попереду - президентські і парламентські вибори. Тому політики, які за часів Віктора Януковича не так уже й сильно піклувалися про свою душу, тепер готові нескінченно отіняти себе хрестом. За іронією долі, в Україні той, хто більше за всіх краде, готовий об землю розбити свого лоба для того, щоб не тільки замолити гріхи, а й продемонструвати всьому світу свій хрестик на грудях.

Політичні поводирі УПЦ МП ведуть дуже небезпечну гру. У країні, яка переживає війну, будь-яка хода, що викликає несприйняття частини суспільства, завжди може закінчитися трагічно. І це прекрасно розуміють колишні соратники Віктора Януковича. Їхня присутність на чолі колони православних провокує українців агресивно ставиться до УПЦ МП, перетворюючи таким чином мирну ходу на провокацію. В нинішніх умовах це можна порівняти з факельним походом навколо АЗС, де розлилося пальне. Один незграбний рух - і спалахне вогонь.

Що вирішить єдина церква в Україні?

Питання про надання українцям права на створення єдиної автокефальної православної церкви, судячи з останніх подій, буде вирішене вже незабаром. Щоправда, до кінця не зовсім зрозуміло, як буде відбуватися формування нової церкви - за участю УПЦ МП або без неї. Відомо, що десять ієрархів Московського патріархату підписали звернення до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію українській православній церкві. Чи означає це, що вони готові піти в автокефальну церкву - невідомо.

Початок створення єдиної церкви в Україні не тільки покладе край розколу в українському православ'ї, але і послабить вплив УПЦ МП у країні. А в перспективі - зведе до мінімуму вплив цього автономного підрозділу Російської православної церкви в Україні. А це, в свою чергу, посилить українську державу, яку намагаються атакувати ззовні. Єдина церква - питання не тільки сьогодення, але й майбутнього України.

У Києві до єдиної православної церкви готові. Чи готова до цього Москва - не так вже й важливо. Адже іншого шляху в українського православ'я немає. Принаймні, це розуміють в Стамбулі і в Києві.

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Джерело: Deutsche Welle

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