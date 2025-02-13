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«Вугільна справа» проти Порошенка. ДБР звернулось до суду з проханням

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Вугільна справа» проти Порошенка. ДБР звернулось до суду з проханням
Порошенко підозрюється у тому, що сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР»
фото: РБК

ДБР підозрює Порошенка у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій

Державне бюро розслідувань звернулось до суду щодо обмеження термінів ознайомлення з «вугільною справою» фігурантам провадження та стороні захисту. Про це повідомляє ДБР.

Бюро просить суд обмежити терміни ознайомлення зі справою п'ятому президенту України Петру Порошенку, якого ДБР підозрює у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій.

«Зокрема, слідчі Бюро подали до Печерського районного суду Києва клопотання про встановлення підозрюваним чинному та колишньому народним депутатам та топменеджеру вугільної сфери, а також їхнім захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування», – йдеться у повідомленні.

ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР» групою громадян України на загальну суму близько 1,5 млрд грн ще 2 вересня 2022 року.

«Тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним. Однак підозрювані, зокрема чинний народний депутат, зловживають своїми процесуальними правами та не з’являються для ознайомлення з матеріалами провадження», – наголошує ДБР.

Нагадаємо, підозру Петру Порошенку 20 грудня 2021 року підписав виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко. Згідно з текстом підозри, Петро Порошенко начебто проводив підривну діяльність проти України у 2014-2015 роках. У спільники йому слідство записало народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина і бізнесмена Сергія Кузяру. 

У «вугільну» справу експрезидента Порошенка начебто залучив Віктор Медведчук восени 2014 року. Кум Путіна допомагав Кремлю відновити постачання вугілля з захопленого Донбасу на українські території. Також Медведчук втягнув у схему бізнесмена і радника колишніх міністрів енергетики часів Януковича Сергія Кузяру.

Як стверджують правоохоронці, Порошенко виконував координаційну роль у цій справі, у тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Зокрема, йому приписують призначення нового міністра енергетики та вугільної промисловості – Володимира Демчишина замість Юрія Продана.

Крім цього, п’ятий президент на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 4 листопада 2014 року висловив сумнів щодо якості вугілля, яке було завезено з Південно-Африканської республіки в Україну. Після цього поставки імпортного палива припинилися, а міністр Демчишин взявся за відновлення поставок вугілля з держпідприємств «Луганськвугілля» та «Шахта імені Кисельова», які діяли на окупованих територіях.

Водночас захист Порошенка наполягав, що справа шита білими нитками. Сам же експрезидент коментував справу з сарказмом, зауважуючи, що нинішній президент Володимир Зеленський міг дати вказівку порушити проти нього провадження за державну зраду через падіння рейтингу або щоб відвернути увагу від проблем в енергетиці.

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Теги: Петро Порошенко «ДНР» «ЛНР» Україна президент державна зрада ДБР

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