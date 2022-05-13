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    Думки вголос

    Позиція Німеччини в нашій війні – це біль

    Канцлер ФРН Олаф Шольц - Позиція Німеччини в нашій війні – це біль
    Канцлер ФРН Олаф Шольц
    фото з відкритих джерел

    Німцям досі дуже важко витрусити з себе цілу низку стереотипів

    З одного боку, Шольц вже захищає постачання зброї для України. І зброя справді постачається – хай і в дуже малих обсягах. Маленька Естонія дає більше навіть у абсолютних цифрах.

    З іншого – німцям досі дуже важко витрусити з себе цілу низку стереотипів.

    Це і пієтет перед Москвою, і щире переконання в її непереможності, і звичка ділити світ на великі (як вони та Росія) і малі (як Україна) держави, де другі просто не можуть чинити спротив першим і мають жити в їхній сфері впливу.

    Це і толерантність до російського побєдобєсія. Вкрай обурювало те, що в Берліні на 9 травня українських мітингарів змушували здавати навіть одяг національних кольорів, а росіяни, як завжди, махали червоним ганчір’ям, як на кориді, та пов’язували георгієвські стрічки на все випукле. Хоча в інших містах Німеччини, зокрема, в Ерфурті, все пройшло добре.

    І тут є такий нюанс. Я переконаний, що німців попустить – потроху, але вже попускає. Кожні нові свідоцтва російських злочинів, кожна нова перемога України на фронті послаблює проросійські сили, позбавляє їх аргументів, змінює ставлення Німеччини до конфлікту. Але занадто повільно – ми втрачаємо життя.

    Німеччина претендує на регіонального лідера. На велику державу. На головний офіс Європи. І зараз її політики починають розуміти, що на беззубій зовнішній політиці таку претензію не витягнеш. А от до простого бюргера ще має дійти.

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    Джерело: блог Віктора Трегубова

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    Теги: росія окупанти Німеччина зброя війна Україна окупація #stoprussia
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    Позиція Німеччини в нашій війні – це біль