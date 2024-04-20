Чи стане Вікторія Спартц лобісткою інтересів України?

Нам точно не потрібні нові опоненти в Конгресі США

Запитують журналісти, «бурлить» лента: перша в історії етнічна українка – конгресвумен Вікторія Спартц (уроджена – Кульгейко) «працює проти України»…

Мені не довелося бути знайомим з цією конгресвумен, але вважаю, що зробити з потенційної лобістки інтересів України жорстку опонентку – це ще треба вміти!

Враховуючи те, що Вікторія Спартц таки буде балотуватися на наступних виборах в Палату Представників Конгресу США і, скоріше за все, переможе – я би порадив знайти шляхи взаємодії з конгресвумен, як би це не було складно.

А чому зараз від неї такі – дійсно неконструктивні та стримуючі допомогу Україні пропозиції – частково повʼязано саме з її намірами йти на наступних виборах по 5-му округу Індіани (кому цікаво – подивіться його особливості).

Ну і тому, що вона «обпеклася» в Україні та отримала конфлікт із впливовим можновладцем. Хоча першою з американських політиків приїхала в прифронтову зону. Також однією з перших політиків США закликала максимально допомогти Україні зброєю.

Але й, з моєї субʼєктивної точки зору, також наробила помилок, яких можна було уникнути.

Нам точно не потрібні нові опоненти в Конгресі США. Нам потрібно розширювати коло прибічників. Тим більше під час війни.

От для цього всього і потрібна професійна дипломатія. А в цьому випадку ще й залучення інструментів міжпарламентської взаємодії…