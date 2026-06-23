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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Орденопад між Києвом і Варшавою: де варто зупинитися?

glavcom.ua
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Відповідь Києва Варшаві була правильною та сильною, і наразі цього достатньо
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Заява стосовно взаємного повернення орденів Республіки Польща й України

Рішення президента Республіки Польща Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – недружнє, безвідповідальне, помилкове і може призвести до серйозного конфлікту у двосторонніх відносинах.

Повернення Ордена Білого Орла президентом України Володимиром Зеленським, не чекаючи всіх формальних процедур в Республіці Польща – правильний і необхідний крок.

Рішення президентів України Леоніда Кучми, Віктора Ющенка та Петра Порошенка – політико-дипломатичний демарш, який підсилив сигнал України.

Форма могла бути й інша, наприклад – Спільна заява трьох президентів України, але в умовах швидких рішень можна зрозуміти і такий формат їх реакцію. Головне, що вони повертали саме такий же Орден Білого Орла як і діючий президент України президент України, що є символічною й прямою реакцією на недружній крок Президента Польщі Кароля Навроцького.

Позиція міністра закордонних справ – політика, а не працівника дипломатичної служби України, – в цьому ж загальному політичному підході.

Співробітники Офісу президента навряд чи мали вибір в цій ситуації, адже вони працюють безпосередньо з президентом України Володимиром Зеленським і мають проявляти лояльність в такій ситуації або звільнятися. Весь цей комплекс кроків був пропорційним і достатнім.

Залучення діючих дипломатів, особливо посла України в Польщі, навряд чи було доцільним, адже роль дипломатів саме знаходити рішення для врегулювання двосторонніх конфліктів, а не брати напряму участь у них. Залучення діючих військовослужбовців ЗСУ та Сил оборони України в повернення орденів бажано уникати.

Зараз політико-дипломатичний демарш перетворюється в по суті у флешмоб, що може знівелювати його цінність й ефект, а також викликати повернення орденів діючими та колишніми політиками Республіки Польща, що призведе до подальшого розкручування конфлікту.

В Україні та Польщі кілька сотень політиків, дипломатів, культурних, церковних діячів, науковців, журналістів, які мають відповідно – польські та українські державні нагороди. Не можна допустити переходу до масового характеру повернення орденів, розриву зв’язків, що встановлювалися десятиліттями, та розділу у двох країнах за ступенем «патріотичності»: на тих, хто повернув ордени і не повернув.

Виходячи з зазначеного приймаю рішення (не емоційне, усвідомлене, самостійне й продумане): не брати участь у флешмобі «орденопаду» і не повертати Орден заслуг – Офіцерський крест, яким я був нагороджений 5 серпня 2015 року президентом Республіки Польща Броніславом Комаровським.

Сподіваюся, що такий крок є своєчасним і допоможе зупинити розкручування спіралі взаємних демаршів, принаймні в дипломатичній сфері.

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Джерело
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Теги: Польща політика державні нагороди орден Україна конфлікт скандал

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