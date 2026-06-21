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Конфлікт України та Польщі: Туск зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Конфлікт України та Польщі: Туск зробив заяву
Президент Польщі Кароль Навроцький (зліва) та прем'єр-міністр Дональд Туск
фото з відкритих джерел

Польський прем’єр попередив, що скандал із орденами призведе до геополітичних збитків

Вплутування польських і українських політиків у конфлікт стратегічною помилкою, від якої програють обидві сторони. Як інформує «Главком», про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Втягування у конфлікт між політиками в Польщі та Україні – це стратегічна помилка, на якій обидві сторони втратять: у бізнесовому, геополітичному та репутаційному плані. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин», – сказав Туск.

Він додав, що у розмовах із європейськими партнерами намагається «мінімізувати втрати та знижувати напругу, але це нелегке завдання».

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

До слова, від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Опісля Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького. Водночас, пояснюючи своє рішення, Порошенко не оминув тему санкцій, запроваджених проти нього українською владою. Політик нагадав, що раніше був позбавлений державних нагород України, назвавши це рішення «незаконним» та «антиконституційним».

Також колишній президент Польщі на тлі скандалу з орденами звернувся до політиків. Олександр Кваснєвський заявив, що масовий відтік українців може призвести до серйозних проблем у ключових секторах польської економіки.

Крім того, скандал із орденами між Україною та Польщею спровокував у мережі хвилю мемів

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Теги: Кароль Навроцький конфлікт орден президент Дональд Туск скандал міністр Польща

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