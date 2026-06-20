Що заважає Україні та РФ зупинити бойові дії – версія FT

Прямі переговори між росіянами та українцями можуть бути найреалістичнішим способом досягнення того, що сьогодні вважається миром

Великі держави дедалі частіше намагаються перетворювати військові конфлікти на інструмент політичного тиску

Можливість досягнення хоча б тимчасового припинення бойових дій в Україні залежить насамперед від того, чи змінить Кремль свої цілі, а ще – від підходу до пошуку миру західних партнерів Києва. Як інформує «Главком», про це пише оглядач Financial Times Іван Крастєв.

Крастєв припустив, що війну підтримує не лише абсурдна ідея президента Росії Володимира Путіна про повну перемогу, а й прагнення Європи та Америки до довготривалого миру, досягнутого дипломатичним шляхом.

«Реальність така, що навіть якщо шанс на тривалий мир мінімальний, ми не повинні втрачати можливість досягти змістовного перемир’я», – ідеться у матеріалі.

За словами автора, сучасна епоха характеризується тим, що великі держави дедалі частіше намагаються перетворювати військові конфлікти на інструмент політичного тиску, а мир все більше стає не остаточним вирішенням проблеми, а «застиглою невизначеністю».

«Сьогодні мир – це не більше ніж застигла невизначеність. Ми не усвідомлюємо, що коли змінюється характер війни, змінюється і характер миру», – наголосив Крастєв.

Чому Росії вигідне припинення бойових дій

За оцінкою автора, Росія зараз не перемагає, адже «її літній наступ був зупинений технологічною перевагою України, тоді як втрати перевищують можливості Москви мобілізувати нових солдатів».

«Останній удар України по Москві є чіткою ознакою того, що ми не спостерігаємо глухого кута. Російська економіка переживає спустошення, а громадська підтримка війни помітно падає. Якщо Москва хоче продовжувати свою амбіцію взяти під контроль увесь Донбас протягом наступного року-двох, Путіну доведеться вдатися до масової мобілізації або застосування ядерної зброї. Обидва варіанти мають непередбачувані, якщо не сказати катастрофічні, наслідки», – зазначив Крастєв.

На його думку, якби ж Путін натомість вирішив припинити бойові дії, він не зміг би заявити про повну перемогу, але він би точно міг симулювати успіх, як це робить Трамп в Ірані.

«Політика США щодо Європи гарантує, що Україна не вступить до НАТО принаймні в короткостроковій перспективі. Тож Путін може стверджувати, що досяг однієї зі своїх цілей. Київ також, ймовірно, не наполягатиме на європейських миротворцях; Україні вони просто не потрібні, і, як показує останнє опитування Європейської ради з міжнародних відносин, більшість європейців також не надто зацікавлені в їх відправці», – розмірковує автор.

Тож, пише він, Москва могла б стверджувати, що ще одну вимогу виконано. Більше того, за словами Крастєва, Кремль міг би сподіватися, що припинення вогню спровокує напруженість в українському суспільстві та стане інструментом політичної дестабілізації.

Чому Україні вигідне припинення бойових дій

Водночас і Україні, попри нещодавні військові досягнення, необхідне припинення бойових дій, вважає оглядач.

«Київ виграв війну в одному важливому сенсі. Конфлікт продемонстрував світові, що, всупереч заявам російських націоналістів, українці не є зачарованими росіянами. Україна втратила територію, але її суверенітет було підтверджено. Її армія є однією з найсильніших у Європі, а її оборонний сектор є предметом заздрості всього світу», – ідеться у статті.

Водночас, за словами автора, перед президентом України Володимиром Зеленським «зараз стоїть болюче питання, яке полягає не в тому, як протистояти Росії, а в тому, скільки ще людей може втратити Україна, перш ніж втратить своє майбутнє».

«Тривала війна означає не лише більше вбитих і поранених громадян, але й менше народжених дітей та менше українців, які повертаються додому з-за кордону. Тож продовження конфлікту, навіть якщо це означає звільнення деяких додаткових територій, не є оптимальною довгостроковою стратегією, особливо з огляду на чергову жорстоку зиму попереду та майбутню вразливість до несприятливих змін у європейській політиці», – пояснив він.

На думку Крастєва, зараз існує реальна можливість заморозити війну, і ризик полягає в тому, що це вікно буде пропущено через марення Путіна щодо можливості досягнення повної перемоги, а також тому, що європейські союзники України не змогли усвідомити, що змінився характер миротворення, як і характер ведення війни.

«Прямі переговори між росіянами та українцями можуть бути найреалістичнішим способом досягнення того, що сьогодні вважається миром», – підсумував він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на відновлення мирних перемовин.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Антоніу Кошта доручив своїй адміністрації відкрити дипломатичний канал зв'язку з Росією. Про це він особисто повідомив лідерам ЄС під час засідання, коментуючи інформацію про свої нещодавні контакти з Кремлем.

До слова, країни Європи спільно з українською владою працюють над стратегією, спрямованою на залучення Російської Федерації до процесу мирного врегулювання. Цей дипломатичний крок зумовлений зміною ситуації на фронті на користь Збройних сил України.