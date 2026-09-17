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Зеленський пояснив, чому Китай опинився ближче до Росії, ніж до України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський пояснив, чому Китай опинився ближче до Росії, ніж до України
Зеленський заявив про «величезний вплив» Китаю на Росію
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент переконаний, що Пекін має величезний вплив на Москву, однак досі не використав його, щоб підштовхнути Путіна до переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай демонструє більшу відкритість до Росії та готовність допомагати їй, ніж Україні. Водночас глава держави наголосив, що не йдеться про пряме постачання Пекіном зброї Москві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Зеленського японському телеканалу NHK.

За словами президента, він особисто бачив в Україні ракету північнокорейського виробництва, однак китайських ракет не бачив. Водночас Зеленський заявив про потрапляння до Росії технологій та обладнання з Китаю.

«Я бачив реальну ракету північнокорейського виробництва в Україні. Китайських ракет я не бачив. Але я знаю, що їхні технології потрапляють до Росії. Обладнання, яке вони використовують, надходить із Китаю, імовірно, разом із фахівцями й технологіями.

Я не бачу, щоб Китай тиснув на Росію з метою припинення війни. Я ніколи цього не бачив. Можливо, вони роблять це під час якихось своїх двосторонніх зустрічей. Не знаю. Але я вважаю, що вони мають величезний вплив на Росію, особливо зараз, коли є багато санкцій, тіньовий флот, а також відрізані енергетичні та банківські системи. Звісно, Китай може знайти спосіб підштовхнути Путіна до переговорів. Я впевнений. Але вони цього не зробили. І якщо ти можеш, але не робиш, то це підтримка чи ні?», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що його претензії до позиції Китаю стосуються передусім політичної площини. На думку Зеленського, Пекін міг би використати свій вплив на Москву для припинення війни, однак цього не зробив.

«Шкода, що Китай не на нашому боці в цій війні – політично. Справа навіть не у зброї. Справа в політичній волі. І шкода, тому що цю війну можуть миттєво зупинити сильні лідери, зокрема й Китай. Шкода, що вони не на нашому боці. Але це не проблема. Це прикрість. Проблема в тому, що вони не посередині. Бо вони трохи більше на боці Росії. І те, що вони трохи більше на боці Росії – я маю на увазі не пряме надання зброї, а більшу відкритість до них, більшу готовність допомагати їм, ніж нам, – у випадку такої великої країни «трохи» означає багато», – заявив глава держави.

Президент також переконаний, що Китай має значні важелі впливу на Москву через нинішню залежність Росії від зовнішньої торгівлі на тлі санкцій та обмежень у банківській і енергетичній сферах. Саме тому, за словами Зеленського, навіть невеликий нахил Пекіна на користь Москви має суттєве значення через масштаб самого Китаю.

Нагадаємо, Україна також зацікавлена у розвитку мілтек-співпраці з Японією як на рівні урядів, так і між приватними компаніями.

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Теги: Китай Україна Володимир Зеленський росія війна

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