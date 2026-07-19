Мегасклад Wildberries під Москвою другу добу палає після атаки дронів
У мережі з’явилися нові відео з масштабної пожежі
Логістичний центр Wildberries у підмосковній Електросталі в РФ продовжує палати після удару у ніч на 18 липня. Відео задимлення і наслідків пожежі ширяться в соцмережах. Про це повідомляє «Главком».
За даними російських медіа, після української атаки в Московській та Тамбовській областях загорілися два склади Wildberries. Скільки товару втрачено разом із цими приміщеннями та яких збитків зазнають продавці, невідомо. У Wildberries заявляють, що підрахунок збитків триватиме ще близько місяця.
Одразу після ударів керівниця компанії Тетяна Кім нагадала, що за умовами договору з початку липня Wildberries не зобов’язана компенсувати продавцям втрачений товар. Однак, за її словами, маркетплейс «опрацьовує» питання виплат та інших заходів фінансової підтримки.
Нагадаємо, що у ніч проти 18 липня «добрі дрони» атакували два склади Wildberries (російський гігантський маркетплейс) – у Підмосков’ї та Тамбовській області. У РФ стверджують, що вісім людей загинули, понад 80 постраждали.
Один із ударів припав по великому логістичному центру компанії в Електросталі: шлейф від диму розтягнувся більш ніж на 200 км і накрив територію площею понад 5000 квадратних кілометрів.
Коментарі — 0