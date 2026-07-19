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Мегасклад Wildberries під Москвою другу добу палає після атаки дронів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Мегасклад Wildberries під Москвою другу добу палає після атаки дронів
У ніч проти 18 липня «добрі дрони» атакували два склади Wildberries
фото з відкритих джерел

У мережі з’явилися нові відео з масштабної пожежі

Логістичний центр Wildberries у підмосковній Електросталі в РФ продовжує палати після удару у ніч на 18 липня. Відео задимлення і наслідків пожежі ширяться в соцмережах. Про це повідомляє «Главком».

За даними російських медіа, після української атаки в Московській та Тамбовській областях загорілися два склади Wildberries. Скільки товару втрачено разом із цими приміщеннями та яких збитків зазнають продавці, невідомо. У Wildberries заявляють, що підрахунок збитків триватиме ще близько місяця.

Одразу після ударів керівниця компанії Тетяна Кім нагадала, що за умовами договору з початку липня Wildberries не зобов’язана компенсувати продавцям втрачений товар. Однак, за її словами, маркетплейс «опрацьовує» питання виплат та інших заходів фінансової підтримки.

Wildberries – російський інтернет-магазин одягу, взуття, електроніки, дитячих товарів, товарів для дому та іншого. Склад в Електросталі – другий за обсягом обробки замовлень логістичний об'єкт компанії в Росії. Він потрапляє під удар уже не вперше: 16 червня 2026 року уламки збитого безпілотника впали на покрівлю одного з блоків, через що частину персоналу тимчасово евакуювали. У компанії тоді підтвердили лише часткову евакуацію через задимлення, а причину не називали; робота об'єкта відновилася протягом кількох годин.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 липня «добрі дрони» атакували два склади Wildberries (російський гігантський маркетплейс) – у Підмосков’ї та Тамбовській області. У РФ стверджують, що вісім людей загинули, понад 80 постраждали.

Мегасклад Wildberries під Москвою другу добу палає після атаки дронів фото 1

Один із ударів припав по великому логістичному центру компанії в Електросталі: шлейф від диму розтягнувся більш ніж на 200 км і накрив територію площею понад 5000 квадратних кілометрів.

 

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Теги: росія війна дрон

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