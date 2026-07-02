Росія скасувала головний військово-морський парад – розвідка Британії

У британській розвідці вважають, що Кремль відмовився від традиційного морського шоу через побоювання за безпеку

Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що Кремль знову відмовився від проведення масштабного заходу через безпекові ризики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення британської розвідки.

У розвідці нагадали, що День ВМФ Росії традиційно відзначають в останні вихідні липня. Із 2017 до 2024 року головною подією свята був масштабний військово-морський парад у Балтійському морі поблизу Санкт-Петербурга, під час якого російський диктатор Володимир Путін оглядав бойові кораблі.

Також у попередні роки в заході брали участь іноземні кораблі та делегації інших держав. За даними британської розвідки, у 2024 році Росія вже скоротила масштаб головного військово-морського параду, а згодом повністю відмовилася від його проведення, пояснивши це міркуваннями безпеки.

«Цього року головний військово-морський парад Росії з високою ймовірністю буде скасований знову з безпекових причин», – зазначили у британській розвідці.

На думку аналітиків, замість традиційного параду Росія може провести масштабні військово-морські навчання, подібні до маневрів «Липневий шторм», які відбувалися торік.

Нагадаємо, 3 червня українські сили успішно уразили фрегат Балтійського флоту РФ «Бойкий» проєкту «Стерегущий», який перебував у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга. Після низки українських ударів по військових об'єктах і кораблях Росія посилила заходи безпеки на своїх військово-морських базах. На цьому тлі британська розвідка вважає, що саме загроза нових атак стала головною причиною відмови Кремля від проведення головного морського параду країни.